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Нефтегаз, Предприятие, Томскнефть ВНК, стрежевой нефтеперерабатывающий завод история юбилей 20 лет томскнефть 20 лет Стрежевскому НПЗ. История маленького завода, снабжающего топливом весь Север региона

20 лет Стрежевскому НПЗ. История маленького завода, снабжающего топливом весь Север региона

В этом году исполняется 20 лет со дня запуска Стрежевского НПЗ — уникального в своём роде предприятия.

Завод с небольшим коллективом из 220 человек успешно обеспечивает топливом большую территорию: все месторождения АО «Томскнефть» ВНК, населенные пункты Севера Томской области и ближайший со стороны ХМАО — Югры город Нижневартовск. О том, как на рубеже веков строился завод и чем живет сегодня — в нашем материале.

Непростой старт

Геннадий Ковязин, генеральный директор Стрежевского НПЗ
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Решение о создании нефтеперерабатывающего завода было принято «Томскнефтью» в 1993 году. Схема завоза нефтепродуктов в отдаленные районы области тогда была очень сложной: с несколькими перевалками, базами хранения. Решение логистических проблем, обеспечение собственным топливом производства и населения и должно было стать задачей нового завода.

Строительство шло трудно. Дважды начиналось, дважды останавливалось. Закончить удалось только с третьей попытки: первый пусковой комплекс запустили 16 сентября 1999 года. Эту дату сотрудники и считают днём рождения предприятия.

На протяжении всех 20 лет своего существования завод непрерывно развивался: устранили недоработки, оставленные авторами базового проекта, фирмой Petrofac, привели к российским стандартам все несоответствующие им ранее системы, оптимизировали процессы производства и так далее.

Модернизация началась уже в процессе строительства. Когда пришла первая команда — тогда она называлась «дирекция строящихся объектов» — мы сразу начали вносить изменения в проектные решения, — вспоминает Геннадий Владимирович Ковязин, генеральный директор ООО «Стрежевской НПЗ».

В 2005 году построена химико-аналитическая лаборатория, укомплектованная современным оборудованием для паспортизации нефтепродуктов по стандарту Евро-5. Она по-прежнему успешно справляется со своими обязанностями, и второй такой лаборатории, как говорят нефтяники, «в области больше нет».

Лаборант химического анализа Оксана Руденко
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Последние несколько лет продолжаются работы по планомерному техническому перевооружению и автоматизации объектов. Выполняются программы по энергосбережению, по повышению безопасности технологических процессов, условий труда.

Топливо для Севера

За 20 лет завод произвел 2 миллиона тонн топлива
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

С момента своего основания завод в Стрежевом переработал более 4 миллионов тонн нефти и произвел почти 2 миллиона тонн нефтепродуктов. Из них 1 миллион 300 тысяч тонн средних дистиллятов, товарных бензинов — 720 тысяч тонн.

— Ни один большой завод так не работает так, как мы. У нас нет промежуточных звеньев, не требуются перевалочные пункты — завод сам является нефтебазой. С товарного парка автоцистерна топливо перевозится сразу на заправки, — говорит Геннадий Владимирович. — Большая часть нашей продукции уходит в Нижневартовск. Все АЗС компаний «Роснефть» и «Газпром нефть» в соседнем городе берут наш бензин. Я думаю, это добрая треть потребления многотысячного города. Остальное топливо отгружается — на стрежевские АЗС и на месторождениях.

Сейчас завод поставляет бензин марки АИ-92 и АИ-95 по стандарту Евро-5. . В год перерабатывает до 220 тысяч тонн нефти. Эта мощность — «потолок» для завода и его установок, спроектированных фактически ещё в 1993 году.

Ценные кадры

Ветераны производства старшие операторы технологических установок Валерий Рохлин (впереди) и Константин Малышев
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Коллектив завода сегодня состоит всего из 220 человек. Каждый сотрудник на вес золота, ведь на Севере Томской области и в окрестностях нет учебных заведений, которые обучали бы на специальности по нефтепереработке.

— Люди чувствуют, что их ценят, и отношение к работе у них соответствующее. Я считаю, что это самое главное, — подчёркивает Геннадий Ковязин.

Изначально сотрудников для завода искали, как говорит директор, «буквально на улице» ведь нефтеперерабатывающая отрасль в регионе только зарождалась, специалистов не было. Пока строился завод, будущие сотрудники проходили обучение на Ачинском НПЗ и оттачивали практические навыки на установке в вахтовом поселке Пионерном.

И сегодня Стрежевской НПЗ растит профессионалов в собственных стенах, и справляется с этой задачей успешно. Подтверждением тому служат неоднократные победы сотрудников завода на корпоративных конкурсах профмастерства компании «Роснефть», где стрежевчане конкурируют с коллегами из других заводов, некоторые из них имеют десятитысячные коллективы.

Переход на «Евро»

Операторная цеха по переработке нефти
Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Успешно решая текущие вопросы, СНПЗ стремится к повышению качества продукции. Бензин уже соответствует наивысшему экологическому стандарту «Евро-5». А вот дизельное топливо еще необходимо «подтянуть».

— Мы много усилий приложили для того, чтобы средние дистилляты, так называемое тяжёлое топливо и дизельное в первую очередь, выпускалось по стандарту «Евро-5». Но это требует строительства новой технологической установки дополнительной гидроочистки топлива. Базовый проект подготовлен, но решения, чтобы претворить задуманное в жизнь, пока нет, — рассказывает Геннадий Владимирович. — Новые мощности вдохнули бы в завод вторую жизнь, дали бы ему перспективы развития на долгие годы вперёд, и в разы повысили бы нашу конкурентоспособность на рынке. Надеюсь, что когда-нибудь этот проект все-таки удастся реализовать. Весь наш коллектив рассчитывает на это.

Текст: Илья Привалихин

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