20 лет Стрежевскому НПЗ. История маленького завода, снабжающего топливом весь Север региона

20 сентября 2019 / Партнерский материал / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В этом году исполняется 20 лет со дня запуска Стрежевского НПЗ — уникального в своём роде предприятия.

Завод с небольшим коллективом из 220 человек успешно обеспечивает топливом большую территорию: все месторождения АО «Томскнефть» ВНК, населенные пункты Севера Томской области и ближайший со стороны ХМАО — Югры город Нижневартовск. О том, как на рубеже веков строился завод и чем живет сегодня — в нашем материале.

Непростой старт

Геннадий Ковязин, генеральный директор Стрежевского НПЗ Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Решение о создании нефтеперерабатывающего завода было принято «Томскнефтью» в 1993 году. Схема завоза нефтепродуктов в отдаленные районы области тогда была очень сложной: с несколькими перевалками, базами хранения. Решение логистических проблем, обеспечение собственным топливом производства и населения и должно было стать задачей нового завода.

Строительство шло трудно. Дважды начиналось, дважды останавливалось. Закончить удалось только с третьей попытки: первый пусковой комплекс запустили 16 сентября 1999 года. Эту дату сотрудники и считают днём рождения предприятия.

На протяжении всех 20 лет своего существования завод непрерывно развивался: устранили недоработки, оставленные авторами базового проекта, фирмой Petrofac, привели к российским стандартам все несоответствующие им ранее системы, оптимизировали процессы производства и так далее.

Модернизация началась уже в процессе строительства. Когда пришла первая команда — тогда она называлась «дирекция строящихся объектов» — мы сразу начали вносить изменения в проектные решения, — вспоминает Геннадий Владимирович Ковязин, генеральный директор ООО «Стрежевской НПЗ».

В 2005 году построена химико-аналитическая лаборатория, укомплектованная современным оборудованием для паспортизации нефтепродуктов по стандарту Евро-5. Она по-прежнему успешно справляется со своими обязанностями, и второй такой лаборатории, как говорят нефтяники, «в области больше нет».

Лаборант химического анализа Оксана Руденко Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Последние несколько лет продолжаются работы по планомерному техническому перевооружению и автоматизации объектов. Выполняются программы по энергосбережению, по повышению безопасности технологических процессов, условий труда.

Топливо для Севера

За 20 лет завод произвел 2 миллиона тонн топлива Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

С момента своего основания завод в Стрежевом переработал более 4 миллионов тонн нефти и произвел почти 2 миллиона тонн нефтепродуктов. Из них 1 миллион 300 тысяч тонн средних дистиллятов, товарных бензинов — 720 тысяч тонн.

— Ни один большой завод так не работает так, как мы. У нас нет промежуточных звеньев, не требуются перевалочные пункты — завод сам является нефтебазой. С товарного парка автоцистерна топливо перевозится сразу на заправки, — говорит Геннадий Владимирович. — Большая часть нашей продукции уходит в Нижневартовск. Все АЗС компаний «Роснефть» и «Газпром нефть» в соседнем городе берут наш бензин. Я думаю, это добрая треть потребления многотысячного города. Остальное топливо отгружается — на стрежевские АЗС и на месторождениях.

Сейчас завод поставляет бензин марки АИ-92 и АИ-95 по стандарту Евро-5. . В год перерабатывает до 220 тысяч тонн нефти. Эта мощность — «потолок» для завода и его установок, спроектированных фактически ещё в 1993 году.

Ценные кадры

Ветераны производства старшие операторы технологических установок Валерий Рохлин (впереди) и Константин Малышев Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Коллектив завода сегодня состоит всего из 220 человек. Каждый сотрудник на вес золота, ведь на Севере Томской области и в окрестностях нет учебных заведений, которые обучали бы на специальности по нефтепереработке.

— Люди чувствуют, что их ценят, и отношение к работе у них соответствующее. Я считаю, что это самое главное, — подчёркивает Геннадий Ковязин.

Изначально сотрудников для завода искали, как говорит директор, «буквально на улице» ведь нефтеперерабатывающая отрасль в регионе только зарождалась, специалистов не было. Пока строился завод, будущие сотрудники проходили обучение на Ачинском НПЗ и оттачивали практические навыки на установке в вахтовом поселке Пионерном.

И сегодня Стрежевской НПЗ растит профессионалов в собственных стенах, и справляется с этой задачей успешно. Подтверждением тому служат неоднократные победы сотрудников завода на корпоративных конкурсах профмастерства компании «Роснефть», где стрежевчане конкурируют с коллегами из других заводов, некоторые из них имеют десятитысячные коллективы.

Переход на «Евро»

Операторная цеха по переработке нефти Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Успешно решая текущие вопросы, СНПЗ стремится к повышению качества продукции. Бензин уже соответствует наивысшему экологическому стандарту «Евро-5». А вот дизельное топливо еще необходимо «подтянуть».

— Мы много усилий приложили для того, чтобы средние дистилляты, так называемое тяжёлое топливо и дизельное в первую очередь, выпускалось по стандарту «Евро-5». Но это требует строительства новой технологической установки дополнительной гидроочистки топлива. Базовый проект подготовлен, но решения, чтобы претворить задуманное в жизнь, пока нет, — рассказывает Геннадий Владимирович. — Новые мощности вдохнули бы в завод вторую жизнь, дали бы ему перспективы развития на долгие годы вперёд, и в разы повысили бы нашу конкурентоспособность на рынке. Надеюсь, что когда-нибудь этот проект все-таки удастся реализовать. Весь наш коллектив рассчитывает на это.

Текст: Илья Привалихин

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