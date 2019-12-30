Снегурочки, рыцари и Лук. Из архива Алексея Коротченко
В 60-е годы декабрьские морозы были крепкими, новогодние костюмы — самодельными, а стенгазеты — рисованными.
Как встречали Новый год 50 лет назад в селе Богашево — в подборке фотографий из архива Алексея Коротченко.
Однажды мы познакомились с педагогом с почти 60-летним стажем и фотографом-любителем Алексеем Романовичем Коротченко. Он рассказал нам историю своей долгой интересной жизни и передал архив фотографий, сделанных в 50–80-е годы. Многие из этих снимков не поместились в рассказ об их авторе, и мы будем публиковать их в течение всего года в отдельных подборках.
К новогоднему празднику школьники обязательно рисовали стенгазеты. Фотографии двух газет, сделанных накануне 1965 года, сохранились в фотоархиве:
Также детские утренники обязательно сопровождались самодеятельными спектаклями, как на этих снимках 1967 года. Играл на баяне учитель пения Богашевской средней школы, фронтовик Николай Алексеевич Кожемякин.
Хоровод накануне 1969 года. В костюмах гусар — сыновья Алексея Романовича Коротченко: Виктор и Александр. Костюмы шила мама, Валентина Семеновна — преподаватель химии Богашевской школы. Вышло так здорово, что родители других учеников интересовались: где купили такие костюмы? Хотя все отлично знали, что костюмы на елках тех лет в деревне были самодельными.
А вот кто был в костюме лука, уже забылось. Может быть, кто-нибудь из читателей вспомнит?
А это было уже через год. Братья Коротченко в костюмах рыцарей, тоже изготовленных силами родителей.
А в 1971 году было новое чудо — костюм коровы. И не просто костюм, а целая конструкция на проволочном каркасе, в которой мог помещаться как один, так и два ребенка. В изготовлении костюма участвовали и Валентина Семеновна (она шила костюм), и Алексей Романович (он делал каркас и глаза коровы, сквозь которые можно было смотреть: из плексигласа и пуговиц).
Корову потом использовали в совхозной художественной самодеятельности, в танце доярок.
И снова 1965 год. Виктор и Александр в новогодних костюмах.