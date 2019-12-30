Снегурочки, рыцари и Лук. Из архива Алексея Коротченко

30 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Из архива Алексея Коротченко

В 60-е годы декабрьские морозы были крепкими, новогодние костюмы — самодельными, а стенгазеты — рисованными.

Как встречали Новый год 50 лет назад в селе Богашево — в подборке фотографий из архива Алексея Коротченко.

Однажды мы познакомились с педагогом с почти 60-летним стажем и фотографом-любителем Алексеем Романовичем Коротченко. Он рассказал нам историю своей долгой интересной жизни и передал архив фотографий, сделанных в 50–80-е годы. Многие из этих снимков не поместились в рассказ об их авторе, и мы будем публиковать их в течение всего года в отдельных подборках.

К новогоднему празднику школьники обязательно рисовали стенгазеты. Фотографии двух газет, сделанных накануне 1965 года, сохранились в фотоархиве:

Новогодняя стенгазета

Стенгазета — «телеграмма»: «Желаем на благо родного народа счастливого, мирного нового года! 1965 год

Также детские утренники обязательно сопровождались самодеятельными спектаклями, как на этих снимках 1967 года. Играл на баяне учитель пения Богашевской средней школы, фронтовик Николай Алексеевич Кожемякин.

Маленький Дед Мороз и Снежинки. 1967 год

А теперь выступают клоуны! Тоже 1967-й

Хоровод накануне 1969 года. В костюмах гусар — сыновья Алексея Романовича Коротченко: Виктор и Александр. Костюмы шила мама, Валентина Семеновна — преподаватель химии Богашевской школы. Вышло так здорово, что родители других учеников интересовались: где купили такие костюмы? Хотя все отлично знали, что костюмы на елках тех лет в деревне были самодельными.

А вот кто был в костюме лука, уже забылось. Может быть, кто-нибудь из читателей вспомнит?

А это было уже через год. Братья Коротченко в костюмах рыцарей, тоже изготовленных силами родителей.

А в 1971 году было новое чудо — костюм коровы. И не просто костюм, а целая конструкция на проволочном каркасе, в которой мог помещаться как один, так и два ребенка. В изготовлении костюма участвовали и Валентина Семеновна (она шила костюм), и Алексей Романович (он делал каркас и глаза коровы, сквозь которые можно было смотреть: из плексигласа и пуговиц).

Корову потом использовали в совхозной художественной самодеятельности, в танце доярок.

И снова 1965 год. Виктор и Александр в новогодних костюмах.

На фото учительница начальных классов — Валентина Родионовна Чугулёва. С ней рядом братья Коротченко, а в костюме Снегурочки — известный томский музыкант-пианист-преподаватель Ольга Анохина.

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