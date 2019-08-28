Школьные 60-е. Из архива Алексея Коротченко

28 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: из архива Алексея Коротченко

Те, кто в 60-е годы, слегка волнуясь, несли букет садовых цветов своей учительнице, через несколько дней уже поведут в школу внуков.

Но в душе многие остались теми же мальчиками и девочками, которые зубрили падежные окончания, шумели на переменах и с нетерпением ждали каникул. Какой она была, советская сельская школа почти 60 лет назад, в фотографиях из архива Алексея Коротченко.

Однажды мы познакомились с педагогом с почти 60-летним стажем и фотографом-любителем Алексеем Романовичем Коротченко. Он рассказал нам историю своей долгой интересной жизни и передал архив фотографий, сделанных в 50–80-е годы. Многие из этих снимков не поместились в рассказ об их авторе, и мы будем публиковать их в течение всего года в отдельных подборках.

Здание средней школы в селе Богашево

Флагшток — непременный атрибут школьного двора, который современные школьники могут и не опознать

Коллектив учителей Богашевской средней школы. Пятый слева в первом ряду — Алексей Романович Коротченко

А это — здание начальной школы в ныне исчезнувшей деревне Ново-Шубино

Самые маленькие ученики. Обратите внимание на портфели, стоящие на передних партах. В 60-е такой был у каждого школьника

Плакаты, украшавшие школьные стены

И строгая, но любимая учительница. На фото — Анна Васильевна Ильина, одна из первых педагогов, получивших звание Заслуженного учителя школы РСФСР. Анна Васильевна работала в Ново-Шубино. потом в Некрасово и Богашево

Похоже, кто-то не выучил урок

Проверка классной работы

Класс у доски. Судя по разложенным на партах газетам, это мог быть урок политинформации

А после занятий пионеры оказывали шефскую помощь одиноким пенсионерам. Снято в деревне Ново-Шубино

Тэги/темы: