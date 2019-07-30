Любовь и Север. Чета стрежевчан получила губернаторскую награду

30 июля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Татьяна Александровна Крашенинникова сбежала с любимым на Север вопреки воле родителей. Первую годовщину супружеской жизни молодые встретили в вагончике на лесной опушке, который служил им домом. А спустя 52 года после свадьбы губернатор Томской области вручил им общественную награду «За любовь и верность».

В небольшом интервью семейная чета стрежевчан рассказала нам, как пережить все трудности вместе и сохранить чувства спустя долгие годы.

Побег с любимым

Хорошенькая томичка Таня училась в восьмом классе, когда в доме ее родителей стал появляться молодой строитель из Северска, друг мужа ее сестры. Ему самому было только 23 года, но все знакомые уважительно называли парня Николаем Николаевичем.

Конечно, о любви тогда и речи не шло. Но симпатия была: не зря Николай ходил встречать Таню с катка, не зря пересказывал ей сюжеты фильмов, которые ему уже удалось посмотреть в Северске до того, как их привезут в Томск. Не зря вели переписку, и письма Николая до сих пор хранятся у его жены.

Летом 1967 года Николай Крашенинников устроился на работу бригадиром треста «Тюменнефтепромстрой» в городе Стрежевом. Все было решено, и он поехал в Томск забирать документы и вещи. Он не знал, что девушка Таня приняла решение бежать с ним, проигнорировав даже предложение устроиться на работу машинисткой в КГБ. Дальше все было, как в романе:

— Родители до последнего не знали, что мы с Николаем Николаевичем собрались бежать, — вспоминает Татьяна Александровна. — Я оставила записочку на столе и отправилась искать теплую куртку, тогда как на улице была жара. Сестра заподозрила, что дело нечисто, и мой секрет раскрыли раньше времени. Папа срочно поехал в аэропорт, а мама — на речвокзал. Там-то, в «Ракете», готовой к отправлению, нас и нашли. Мама сказала даже: «Ну все, я тебе больше не мать». Я говорю: «Ну и не надо». Потом, конечно, она нас простила.

Жизнь в Стрежевом

Приехав в Стрежевой, Татьяна устроилась на работу машинисткой в строительный участок № 15 «Мегионгазстроя», из которого впоследствии были созданы строительные управления треста «Томскгазстрой».

В трудовой книжке Татьяны до 1990 года — записи только о смене должностей — секретарь, кассир, инспектор отдела кадров, нормировщик, инженер по организации и нормированию труда. А в 1990 году она перешла на работу специалистом по кадрам в Управление капитального строительства ОАО «Томскнефть» ВНК. Сменила несколько должностей, а сейчас работает ведущим специалистом по ГО и ЧС в ООО «Энергонефть Томск». Николай Николаевич имеет трудовой стаж 41 год, из них 31 год — в ОАО «Томскнефть» ВНК. Его бригада строила и спортивный комплекс «Нефтяник», и многоэтажные дома, и производственные базы. С 1998 года он работал в ООО «Стрежевойнефтестрой», а с 2001 года — в Стрежевском монтажном управлении ОАО «Сибтехмонтаж». Закончил свою трудовую деятельность Крашенинников в 2004 году.

Николай Крашенинников с бригадой Фото из семейного архива

Первым домом для молодых стала половинка строительного вагончика. Вещей совсем немного: матрас из общежития, чугунная сковородка, которая «жива» до сих пор...

— Большая радость была, когда купили «Спидолу» (марка радиопремника, — прим.ред.). Мы бегали из вагончика на улицу и смотрели снаружи, как она светится. Такие наивные были! — смеется Татьяна Александровна. — А плакала я тогда вот от чего: Николай носил с рыбалки окуней, и я не знала, что их не надо чистить перед готовкой. И плакала, и чистила, пока мне соседка не подсказала, что это необязательно.

Жили мирно, душа в душу. Даже притирки, обычной для многих молодых семей, у них не было.

— Готовы мы были друг к другу, — объясняет Николай Николаевич. — И сама обстановка на Севере располагает, здесь все по-другому. После работы пришли — и побежали за грибами, за ягодами. Ссориться некогда.

Большая семья

Меньше чем через год после побега родилась дочь Светлана. Выросла, окончила пединститут. Несколько лет отработала в Стрежевом, а в 1999 году с семьей переехала в Новосибирск. У Крашенинниковых двое внуков и уже двое правнуков: Антону 6 лет, а малышке Соне — 3 года. Так 10 человек и получилось. если всех посчитать. И сейчас все члены большой семьи поддерживают друг друга, собираются вместе в праздники.

А супруги Крашенинниковы в следующем году отметят еще один юбилей семейной жизни: 20 лет со дня венчания.

Конечно, разное бывало за эти долгие годы. «Иногда и я могу тявкнуть так, что муж сразу понимает, что не ту кость съел. И он может меня резко осадить», — признается Татьяна Александровна. «Но главное — мы смотрим в одну сторону», — отвечает ей на это Николай Николаевич.

Текст: Катерина Кайгородова

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