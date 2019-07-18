Элитная недвижимость в Томске. Витраж на потолке за 24 миллиона
Витраж на потолке, колонны с золотыми капителями и мебель в стиле мадам Помпадур — все это можно найти в элитной квартире на ул. Карла Маркса, 11.
Трехкомнатная квартира находится в доме по адресу, занимает площадь 198 квадратных метров и стоит 24 миллиона рублей. Хозяева готовы на частичный расчет квартирами или авто. Как отмечается в объявлении, в квартире почти не жили.
Невероятная конструкция на потолке и шкаф-купе в лотосах ослепляют гостя уже в прихожей.
Не отстает и кухня с итальянским гарнитуром, зеркалами и фреской. Одна люстра чего стоит!
А это гостиная, где много-много колонн и хрусталя.
В спальне стиль рококо, олицетворенный здесь в мебели на гнутых ножках, цветастом текстиле и золоченых молдингах, доходит до наивысшего накала.
Здесь, можно предположить, комната для мальчика-подростка. Об этом говорит панно с видом мегаполиса и лаконичный в целом дизайн.
Напоследок, как обычно, санузел. Он оформлен, скорее, в минималистичном стиле, но не без отсылки к общей стилистике — в виде светильников под старину и гнутых ножек раковины.
Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.
Дежурный редактор
При подготовке обзора использованы данные из открытых источников