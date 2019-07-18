Элитная недвижимость в Томске. Витраж на потолке за 24 миллиона

Томский Обзор / Фото: 16 июля 2019 // Фото: Ru09.ru

Витраж на потолке, колонны с золотыми капителями и мебель в стиле мадам Помпадур — все это можно найти в элитной квартире на ул. Карла Маркса, 11.

Трехкомнатная квартира находится в доме по адресу, занимает площадь 198 квадратных метров и стоит 24 миллиона рублей. Хозяева готовы на частичный расчет квартирами или авто. Как отмечается в объявлении, в квартире почти не жили.

Невероятная конструкция на потолке и шкаф-купе в лотосах ослепляют гостя уже в прихожей.

Не отстает и кухня с итальянским гарнитуром, зеркалами и фреской. Одна люстра чего стоит!

А это гостиная, где много-много колонн и хрусталя.

В спальне стиль рококо, олицетворенный здесь в мебели на гнутых ножках, цветастом текстиле и золоченых молдингах, доходит до наивысшего накала.

Здесь, можно предположить, комната для мальчика-подростка. Об этом говорит панно с видом мегаполиса и лаконичный в целом дизайн.

Напоследок, как обычно, санузел. Он оформлен, скорее, в минималистичном стиле, но не без отсылки к общей стилистике — в виде светильников под старину и гнутых ножек раковины.

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

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