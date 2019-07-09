Страх в городе. Как человеку с клаустрофобией живётся в Томске

9 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

АВТОР Валентина Бейкова

Ольге Савиной (имя и фамилия героини изменены — прим. ред.) 28 лет. Всю свою сознательную жизнь она панически боится ездить на лифте и избегает общественных туалетов с глухими дверьми.

В тесных помещениях ей не хватает воздуха, ее охватывает паника, руки начинают трястись, сердце бешено колотится. Ольга страдает клаустрофобией, но она уже почти научилась избегать ситуаций, которые могут вызвать очередную паническую атаку.

Сегодня рассказываем, как человеку, которого пугают тесные пространства, живется в Томске, почему из-за безответственности других приходится отказываться от похода в гости и по магазинам и как самые родные люди могут ранить своим равнодушием.

«Страшное» детство

Маленькая Оля росла в большой семье. Помимо нее, у мамы с папой было еще две старшие дочери. Уже в детском саду девочка начала понимать, что с ней что-то не так.

— Когда воспитательница помогала мне надеть кофту или водолазку, мне становилось жутко некомфортно, у меня появлялась паника, я начинала задыхаться. Тогда я поняла, что так быть не должно, — вспоминает Ольга. — В доме, где мы тогда жили, был старый лифт, в котором были отверстия, и я могла спокойно в нем ездить. Каких-то серьезных потрясений в тот период моей жизни тоже не случалось. Наверное, поэтому я не помню, чтобы родители разговаривали со мной о моих страхах.

А вот с сестрами Оле приходилось нелегко. Они постоянно подшучивали над девочкой и старались уколоть ее.

— Сестры подкалывают до сих пор, и племянники у них учатся. Одна постоянно смеется, когда приходим к ним. Я ведь всегда по лестнице хожу, и обязательно нужно обратить на это внимание. Потом это становится темой для гостей, все начинают спрашивать, я отшучиваюсь, что худею, но сестры и племяши начинают говорить правду, — делится Ольга. — Помню, пошли на квест, и я уточнила тихонько у администратора, не тесно ли в комнате. Сестры начали смеяться и говорить: «Да хватит. Ты просто к себе внимание привлекаешь, надоела уже всем». Конечно, слышать такое неприятно.

Сейчас Ольга с супругом и сыном живут на четвертом этаже в просторной квартире, в их доме лифта в принципе нет. Девушка этим фактом довольна, не нужно постоянно объяснять, почему лифт для нее — это табу.

— Когда мы только начали встречаться с супругом, я жила на девятом этаже. Я ему сразу сказала, что на лифте я ездить боюсь, поэтому хожу только по лестнице. Он сказал: «Ну, ок», — делится Ольга.

— Он тогда не подумал, что ты какая-то странная? — интересуюсь я.

— Нет, у него было много других поводов так подумать, — смеется девушка.

«Опасные» туалеты

Сегодня Ольга работает в здании с высокими потолками и большими окнами, здесь много света и воздуха. Но, по словам героини, при устройстве на работу первым делом она проверила, как устроены туалеты.

— Для меня туалеты — это тоже большая проблема. В университете был случай, когда я случайно закрылась, и в кабинке выпала ручка. Я минут пять не могла открыть дверь. Потом отходила целый день, меня всю трясло. И вот со времен университета я прошу, чтобы со мной кто-нибудь сходил в туалет, постоял возле двери, чтобы мне не пришлось закрываться, — рассказывает Ольга. — Поэтому, когда я пришла устраиваться на работу, посмотрела, как оборудованы туалеты. У нас на дверях обычные щеколды, никаких сложных замков на ручках. И двери не глухие, а между ними и потолком есть пространство. Когда я это увидела, выдохнула, поняла, что я смогу здесь спокойно работать, и мне не придется каждый раз стрессовать.

В кафе Оля ходит в компании родственников или подруг, всегда просит кого-нибудь сходить с ней в туалет. Друзья относятся к проблеме девушки с пониманием.

— Пока никто не говорил, что мои страхи кого-то напрягают. Но, я думаю, это не сложно - постоять возле двери туалета. У всех нас свои тараканы в голове, у кого-то, может быть, еще похуже, чем у меня, — смеется Ольга.

Когда девушка ездит по городу одна и ей нужно в туалет, она заходит только в знакомые места, даже если ей не по пути. Зато там посторонняя помощь ей точно не понадобится.

«Недоступный» город

Оле нравится жить в Томске, он очень компактный и уютный. Здесь нет небоскребов в 30-50 этажей, где размещались бы офисы, кафе или кинотеатры. Походы по магазинам шаговой доступности тоже никогда не вызывали у девушки тревогу.

— Я жила и жила. Но потом открыли «Изумрудный город», следом появился «Кинополис». Тогда я поняла, что я просто не могу в них зайти, или выйти из кино, — делится Ольга.

Девушку пугает вращающаяся дверь. По словам героини, еще в школьном возрасте она однажды проходила через такие двери, и их заклинило. Тогда у Оли снова случился приступ паники, больше таких чувств ей испытывать не хочется.

— Я обратила внимание, что сейчас они хотя бы начали открывать обычную дверь рядом с «вертушкой». Раньше они были постоянно закрыты. Туда я одна ходить не могу. Если обычная дверь закрыта, а я с мужем, он ищет охранника и просит, чтобы открыли эти двери, — рассказывает Ольга. — Как-то раз я спросила: «Вы понимаете, если, не дай бог, какой-то пожар случится, как в «Зимней вишне», все ломанутся в эту «вертушку», и она просто застрянет. Что Вы будете делать?». На что охранник мне ответил: «Ну, мы тогда откроем». Я говорю: «Мой муж сейчас за вами ходил 15 минут, потом Вы искали ключ, потом только открыли двери». Я считаю, что хоть одна-то дверь должна быть открыта.

С таким непониманием, а может быть простой человеческой халатностью и безответственностью, Ольге приходилось сталкиваться не раз. Один такой случай произошел в кинотеатре «Кинополис». Оля с мужем пошли на вечерний сеанс. После фильма оказалось, что сотрудники перекрыли проход к эскалаторам, и спуститься вниз можно было только на лифте. Девушке с супругом пришлось долго объяснять, почему они не могут поехать на лифте. В тот раз история закончилась благополучно. Молодые люди «отвоевали» возможность спуститься вниз по неработающему эскалатору.

— Понимаете, эта история не о том, что я какая-то особенная и прошу прорубить мне новые двери. Это простое соблюдение пожарной безопасности, от этого зависит не только моя жизнь, — сокрушается Ольга.

Такое отношение к безопасности девушка наблюдает не только в общественных местах. В многоквартирных домах люди стараются оградить себя от хулиганов, устанавливая глухие металлические двери на площадках, не понимая, что они сами загоняют себя в западню.

— Бывали случаи, когда я поднимаюсь по лестнице к кому-то в гости и вижу на площадке запертую дверь, а чтобы попасть этажом выше, нужно воспользоваться лифтом. Получается, что люди боятся каких-то мифических бомжей и воров, но при этом совсем не задумываются о том, что может случиться пожар. Не помчатся же все, кто живет выше, к лифту. Все побегут по лестнице, которая окажется заблокированной, — разводит руками Ольга.

Отпуск с ограниченными возможностями

Сложные отношения с тесными пространствами наложили свой отпечаток и на планирование отпуска.

— Еще на этапе покупки путевок я обговариваю с туроператором, что номер в гостинице должен быть максимум на третьем этаже, чтобы я могла спокойно подниматься по лестнице и за время отпуска меня это сильно не напрягало, — рассказывает Оля.

К выбору экскурсий девушка тоже относится очень внимательно. Пару раз она была в пещерах Алтая, но это вызвало неприятные ощущения. Поэтому на походы в пещеры и плавание на лодках по длинному тоннелю Оля наложила для себя табу. Закрытые горки аквапарков тоже не вызывают доверия.

Но до места отдыха сначала надо добраться, иногда приходится лететь на самолете. Оля спокойно переносит полеты, и только когда пассажиров долго не выпускают или очередь к выходу движется слишком медленно, девушка начинает волноваться. Отогнать дурные мысли помогает музыка в наушниках или разговор с соседом по креслу. А вот справиться со страхом туалетов в самолете пока ничего не помогает. Девушке приходится обходиться без него по семь часов.

Выход из страха

По иронии судьбы, Оля окончила обучение по направлению «Клиническая психология» в ТГУ, она знает, что с ней происходит и почему, но за помощью к специалистам не идет.

— Во время учебы я обращалась с вопросами к одному из моих преподавателей, он посоветовал мне принимать таблетки, которые бы тормозили мою реакцию на тесные помещения. Но зачем я буду ходить все время заторможенная, чтобы потом раз в неделю проехать в лифте? Мне это не надо, — решительно заявляет Ольга.

Девушка довольна своей жизнью и, несмотря на страхи, считает себя счастливым человеком. Она во всем старается найти плюсы. Например, с позитивом относится к тому, что не ездит на лифтах. Такие физические нагрузки только помогают держать себя в форме.

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