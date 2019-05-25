Школа, прощай! Из архива Алексея Коротченко

25 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Последний звонок. Из архива Алексея Коротченко

Последние звонки, экзамены, каникулы — или прощание со школой навсегда. Все это повторяется из года в год и всегда по-разному.

Какими были последние школьные деньки в 60-е годы, мы можем увидеть на старых фотографиях, которые были сделаны в селе Богашево под Томском.

Однажды мы познакомились с педагогом с почти 60-летним стажем и фотографом-любителем Алексеем Романовичем Коротченко. Он рассказал нам историю своей долгой интересной жизни и передал архив фотографий, сделанных в 50–80-е годы. Многие из этих снимков не поместились в рассказ об их авторе, и мы будем публиковать их в течение всего года в отдельных подборках.

В центре — Наталья Ковалева, золотая медалистка. В дальнейшем педагог ТГПИ, сейчас живет в Польше

Торжественная линейка. Главные герои — выпускники и малыши-первоклашки, они в передних рядах

У всех ребят в руках скромные букетики из сибирских первоцветов, набранных в соседнем лесу. На этом фото с букетом — старшая пионервожатая

После линейки непременно нужно сфотографироваться с любимыми учителями на фоне своей школы

Среди выпускниц, в красном платье — преподаватель химии Валентина Семеновна Коротченко, супруга Алексея Романовича и одна из самых любимых учительниц школы во все времена.

А вот и сам Алексей Романович (справа) с коллегой-педагогом

Также обязательно нужно в последний раз посидеть за знакомыми партами

Теперь ребят из выпускных классов ждут экзамены на получение аттестата зрелости — первого документа взрослой жизни.

Темы для сочинений: Маяковский, Чехов, Фадеев. Какую бы выбрали вы?

Экзамен по алгебре: задачи и формулы

Экзамены — дело серьезное: какие сосредоточенные лица!

За учительским столом — директор Алексей Иванович Федоров, чье имя сейчас носит школа. Хорошо виден его знаменитый кривой палец, его все школьники слегка побаивались

«Помните, живите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя» — написано на рукописном плакате

А вот и другие плакаты, украшавшие школьные стены

Но после экзаменов жизнь в школе не утихала. Огород, заготовка дров на зиму, строительство котельной — все это делалось силами учителей и учеников, и эти моменты тоже запечатлены на снимках Алексея Романовича.

Девочки засевают пришкольный участок

А вот и первые всходы

Рассаду выращивали в теплице

В школе была своя собственная лошадка, которая помогает детям и взрослым в работе

Одна из школьных лошадок позже приняла участие в съемках многосерийного художественного фильма «Строговы»

А это — строительство новой школьной котельной

Заготовка дров на зиму тоже велась общими силами

А после хорошей работы можно и перекусить!

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