Умный архив. Как СИБУР на U-NOVUSе проблемы цифровизации решал
Стеллаж, который знает, какие документы должны стоять на его полках? Папка, которая сама отслеживает свое местоположение и передает его в общую базу данных? Система, которая сообщает пользователю (а то и его руководителю), что он не вернул вовремя документ?
Это вполне реальные и осуществимые задачи, которые СИБУР предложил решить участникам своего воркшопа на форуме U-NOVUS. Неординарные идеи, предложенные участниками воркшопа, после детальной доработки лягут в основу технического решения актуальных проблем.
Проблема архива
На каждом предприятии группы СИБУР имеется архив документов. Это требование законодательства: важные документы, такие как строительная и техническая документация, должны храниться в бумажном виде. К тому же, в некоторых случаях с документами на «бумажных носителях» удобнее работать.
Сейчас все работы в архиве ведутся вручную. То есть, если специалисту СИБУРа или представителю какой-нибудь контролирующей организации необходимо взять документ, он обращается к эксперту в архиве, чья задача — найти папку с документацией. Но таких запросов может быть до нескольких десятков в день, на формирование нужного пакета документов потребуется время.
Поэтому СИБУР, последовательно решая задачи цифровизации производства, решил сделать архив «умным», минимизировав потери рабочих часов и как таковой человеческий фактор. И решено это сделать за счет технологии RFID — радиочастотных меток, которыми помечают каждую папку, а затем они считываются при помощи специального устройства, передающего данные в общую базу.
То есть сначала человек в базе данных ищет нужный документ и выясняет, в каком стеллаже и даже на какой полке он хранится. Потом через СКУД (систему контроля и управления доступом) получает электронный ключ к нужному шкафу, берет с полки папку, и RFID-антенна сразу же передает эту информацию в базу данных. Если сотрудник не вернул вовремя папку, система присылает ему напоминание, а если реакции не последует, о нарушении будет уведомлен непосредственный руководитель. А если вдруг сотрудник по невнимательности поставит папку не на свое место, база данных также узнает об этом, и для поиска потерянного документа не придется ворошить весь архив.
— Мы хотим разобраться, как применять эту новую для нас технологию, — обратился к участникам воркшопа руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа Валерий Черепанов. — Мы понимаем, что на рынке такие решения уже есть, но они нам по различным причинам не подходят. Надеюсь, что вы нам поможете и мы вместе сделаем продукт, который можно будет тиражировать по компании и развивать дальше. Компания будет счастлива получить в конце работающий прототип, но идея, дизайн — все это тоже приветствуется.
В дальнейшем эту технологию компания планирует использовать и на складах. Принцип тот же, только здесь предметом учета станут хранящиеся там материально-технические позиции, необходимые для работы производства.
Каждый силен в своем
В первый день воркшопа участники разделились на команды, их получилось шесть. Многие уже сразу пришли в полном составе, но были и одиночки — им предложили присоединиться к одной из команд.
— Трое из четырех членов нашей команды пришли на воркшоп вместе, но с нашим разработчиком Александром мы познакомились только здесь, и он внес наибольший вклад в победу, — рассказал уже после подведения итогов аналитик/разработчик команды-победителя Алексей Цавнин, аспирант ТПУ. — Другим организаторы помогли разделиться по командам, потому что по каким-то компетенциям был перебор, а по другим нехватка специалистов. Итак, мы начали работать. Задача не была ни слишком простой, ни запредельно сложной. Практическая, подъемная задача.
15 и 16 мая команды трудились над техническим решением поставленной задачи. А в пятницу, 17 мая, они представили свои презентации на суд жюри. По словам экспертов, выбрать лучших было непросто, так как каждая команда была сильна в чем-то своем. Кто-то сделал реально работающую версию, кто-то представил наиболее продуманный интерфейс, кто-то использовал в решении технологию блокчейна — эта команда в итоге получила «приз технических симпатий».
Победила «Супернова»
По результатам оценок жюри победителем была выбрана команда «Супернова». Именно ее презентация была представлена на закрытии форума U-NOVUS в легкоатлетическом манеже «Гармония».
— Если сравнивать с другими командами, которые также представили интересные решения, у нас преимущества архитектурного плана, — поделился Александр Рудаков из команды «Супернова», магистрант ТПУ. — Мы взяли работающий сервер и встроили в него возможность работы с RFID-оборудованием. То есть это был такой монолит. У многих это был отдельный модуль, который работает с оборудованием и с базой данных.
Однако интересные решения представили и остальные пять команд, ни одна из них не осталась без положительной оценки экспертов.
— Победителей выбирали по многим критериям, — пояснил один из членов жюри, разработчик, направление «Индустрия 4.0», СИБУРа Иван Назаров. — Оценивали, насколько удобным выглядит интерфейс с пользовательской точки зрения, насколько правильно система работает с оборудованием, железом, с метками, какой стек технологий использован и насколько уверенно участники презентовали свой продукт. Но это еще не значит, что реализовано будет предложение именно той команды, которая признана победителями сегодня. Технологии будут еще тщательно оцениваться экспертами.
Но основная задача, которую преследовал СИБУР при организации воркшопа — поиск талантов, которых можно будет пригласить на работу или предложить взаимовыгодные контракты. Об этом сказал руководитель направления «Индустрия 4.0» СИБУРа Валерий Черепанов:
— В Томске работает центр цифровой трансформации СИБУРа, в котором задействованы несколько десятков специалистов, — Нам нужно понимать, как развивается томский рынок человеческого капитала, какие есть люди, как их знания и опыт можно использовать в цифровой трансформации СИБУРа. А для участников это возможность проверить свои компетенции, заявить о себе и, возможно, получить работу в компании.
Текст: Катерина Кайгородова