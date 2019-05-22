В поисках героев. Отряд «Память» вернулся из поисковой экспедиции

22 мая 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Поисковый отряд «Память» оборонно-спортивного клуба «Десантник» вернулся из очередной экспедиции, которая проходила в Калужской области.

Много лет поисковики из Стрежевого выезжают на места кровопролитных боев, проходивших в годы Великой Отечественной войны. Они ищут останки павших бойцов Советской армии, проводят работу по их опознанию, и, если удается выяснить личность погибших, вывозят останки для торжественного захоронения на малой родине. Финансовую помощь отряду оказывает «Томскнефть».

Об итогах прошлого года, о том, что обнаружили поисковики в майскую вахту и что планируют на лето, рассказал начальник ОСК «Десантник», командир поискового отряда «Память» Марат Санаев.

По местам боевой славы

Поисковый отряд «Память» половину из 18 лет своего существования работает на северном фасе Орловско-Курской дуги: в непроходимых лесах Ульяновского, Хвастовичского, а с этого года — и Жиздринского районов Калужской области. Общая площадь работы отряда составляет 4320 км2. Это глухие места: до Брянска, ближайшего крупного города, 30-40 км, а до Калуги — примерно 100 км. Но в годы войны здесь проходили кровопролитные бои, освобождение каждого километра родной земли достигалось огромными потерями, и очень много погибших солдат и офицеров до сих пор числятся пропавшими без вести.

— В июле 1943 года с этих траншейных линий началась знаменитая операция «Кутузов», — рассказывает командир поискового отряда Марат Санаев. — Отсюда наши бойцы пошли в атаку, начали прорывать немецкую оборону и освобождать наши земли. Через эти места проходили коридоры советской бомбардировочно-штурмовой авиации. Так как передний край у немцев был хорошо защищен системами ПВО, против наших летчиков действовала знаменитая группа истребителей «Зеленое сердце» и добровольцы из фашистской Испании «Голубая дивизия», то продвижение на каждый километр доставалось с большими потерями — как в пехоте, так и в авиации.

Чтобы освободить районный центр Ульяново, наши войска преодолевали расстояние в 10 километров около 3 суток, потому что немецкие войска пришлось вышибать из каждой деревни, каждого перелеска, из укрепленных дотов и дзотов. А до центра соседнего райцентра Хвостовичи наши войска шли более месяца…

— Леса между Жиздринским и Ульяновским районами непроходимы, проводить там работы тяжело, — говорит Марат Тешабаевич. — Но вахта была результативной — буквально за несколько дней мы обнаружили восемь самолетов. Предстоит найти еще больше: по сведениям центрального архива Министерства обороны, в этих лесах сбито огромное количество наших летчиков.

Задачей весенней вахты было найти максимальное количество объектов для работы в летний период. Это могут быть сбитые самолеты, боевые машины, останки павших воинов, поднимать которые нужно крайне осторожно, чтобы собрать максимально возможное количество фрагментов и установить личности погибших.





Эта работа будет проводиться летом, когда на места сражений отправится большое количество школьников (сейчас в составе отряда 34 человека). Поэтому весенняя вахта состояла преимущественно из взрослых, опытных мужчин, которые способны преодолеть трудности весенней распутицы, дальние переходы и тяжелый труд.

Возвращение на родину

Но не только поиском павших занимается отряд «Память». Поисковики стараются идентифицировать и захоронить останки советских солдат, найденные на местах сражений. Так, в прошлом году поднято четыре самолета, на борту каждого из которых обнаружены останки летчиков. Имена троих из них удалось установить, поэтому поисковики, выдвигаясь на весеннюю вахту, знали, что будут доставлять на родину останки погибших героев.

— Это принцип нашего поискового отряда, — утверждает Марат Санаев. — Невзирая на расстояния, для нас дело чести доставить героев на их малую родину, предать родной земле.

В этом году поисковики не отошли от своих принципов. 25 апреля останки гвардии младшего лейтенанта Котлярова и капитана Меркушева торжественно предали земле в районном центре Хиславичи Смоленской области, а 29 апреля выехали во Владимирскую область, город Ковров, на родину сержанта Барышникова. Он считался пропавшим без вести ровно 76 лет.

— Он погиб в одном из самых страшных боев, — рассказал командир стрежевских поисковиков ковровскому телеканалу «Наш регион». — 11 августа 1942 немецкие войска начали операцию «Смерч». Танковые колонны пошли в направлении Сухинича и Козельска, они пытались второй раз взять приступом Москву. В те дни было сломлено сопротивление трех наших дивизий. Для прикрытия наших войск и уничтожения немецких колонн 13 августа вылетело шесть штурмовиков, их прикрывало пять истребителей. С первого захода Барышников отработал часть своих боеприпасов и пошел на второй заход. В это время из облаков появились немецкие истребители. У нашего летчика не было сзади стрелка, который прикрыл бы его, он не увидел немцев. В этом бою он был сбит. Его горящий самолет рухнул в один из оврагов Ульяновского района, где и пролежал 76 лет.

Новые находки

За прошедшую весеннюю вахту поисковики обнаружили девять мест падения наших самолетов различных типов: штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей. Удалось обнаружить номерной узел одного из самолетов и выяснить, что на нем 6 июля 1942 года не вернулся с боевого задания сержант Платонов, уроженец Брянской области. Летом на месте падения участники отряда «Память» будут проводить раскопки и искать останки погибшего летчика: разведочное шурфление показало, что они на месте. Успешной была и разведка мест, где вела бои пехота. «Набито» несколько точек, где летом предполагается подъем останков наших солдат.

Помимо этого, достигнуто несколько договоренностей с районами. Стрежевские поисковики впервые зашли в Жиздринский район, познакомились с руководством, нашли общее понимание целей и задач.

А при поддержке руководства Ульяновского района стрежевские поисковики решили увековечить подвиг летчиков, погибших над этими землями. По неофициальным данным, за годы войны там уничтожено более 900 наших самолетов!

— Мы определились, что к 75-летию Победы в 2020 году на одной из площадей Ульянова установим собственноручно изготовленный памятник погибшим летчикам. А вообще, работы предстоит очень много, и я боюсь, что даже удлиненной летней вахты на все дела может опять не хватить. Но мы будем стараться сделать максимум того, что от нас зависит, — резюмирует командир. — Спасибо нашим ребятам! Мы искренне благодарим «Томскнефть». Их поддержка помогает вернуть из небытия имена павших героев, увековечить их память.

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