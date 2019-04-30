«Скучно не будет». «Томскнефть» начала промышленную разработку Трайгородско-Кондаковского месторождения

30 апреля 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» начала разработку нового месторождения — Трайгородско-Кондаковского.

Это большое событие для компании и для Александровского района, в котором оно расположено. О том, как ведется освоение непростого месторождения, читайте в нашем материале.

Трудная нефть

Подготовка к бурению Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

На сегодняшний день Трайгородско-Кондаковское месторождение — одно из самых больших новых месторождений в Томской области. По оценкам геологов, его запасы промышленных категорий составляют 14,5 млн тонн. Нефтяники надеются, что в процессе доразведки и эксплуатации месторождения эту цифру удастся увеличить.

Трайгородку, как кратко называют месторождение сотрудники компании, открыли еще в 1966 году, однако разрабатывать тогда не стали, потому что его запасы относятся к категории трудноизвлекаемых. Конечно, легкой нефти сегодня почти не осталось и на других промыслах предприятия.

На данном месторождении у нас сложное геологическое строение пласта и очень низкая его проницаемость, — поясняет ведущий геолог ЦДНГ-3 Антон Долженко. — Нефть там находится в нескольких гидродинамически изолированных блоках. Разбуривая очередной, мы не знаем, попадем в нефтеносный или водоносный горизонт.

Чтобы понимать, где лучше бурить, проводится сейсмическая разведка. Территория Трайгородско-Кондаковского уже охвачена традиционной сейсмикой 2D. На данный момент ведется более точная 3D-разведка, которая даст информацию для более эффективного освоения.

Этапы освоения

Проведение сейсмики 3D Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Сложность добычи трайгородско-кондаковской нефти заключается еще и в том, что здесь нет круглогодичной дороги. Находится месторождение среди тайги и болот — проехать можно только зимой по временной дороге. По ней доставляется все необходимое оборудование, в том числе и для бурения.

К началу 2017 года на Трайгородско-Кондаковском было пробурено 17 разведочных скважин. В 2018 году началось эксплуатационное бурение. Скважины все горизонтальные с многостадийным гидроразрывом пласта. После проведения МГРП на всех получен ожидаемый приток нефти — порядка 70 тонн. Для месторождения с трудноизвлекаемыми запасами это хороший показатель.

30 марта 2019 года был запущен нефтесборный трубопровод протяженностью 40 км, по которому продукция Трайгородки доставляется на НПС «Северная». Как раз ввод этого коллектора позволил начать промышленную эксплуатацию нового месторождения. В месте пересечения с рекой Трайгородской нитка проходит не по дну, а под дном реки, в специально пробуренном тоннеле. Такой способ монтажа нефтепровода на водном объекте в «Томскнефти» применен впервые.

Трайгородская автономия

Алексей Зудин, начальник третьего цеха добычи нефти и газа Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Эксплуатируется Трайгородско-Кондаковское месторождение автономно, — рассказал Алексей Зудин, начальник третьего цеха добычи, коллективу которого вверен новый промысел. — Два оператора и мастер добычи, электрик, обслуживающий нефтепогружное оборудование, меняются каждые две недели — столько длится их вахта. Для проведения капитального ремонта скважин создан запас материалов. Что-то при необходимости можно забросить вертолетом.

На сегодняшний день на Трайгородке один куст с 12-ю скважинами. Этим летом в двух километрах от него будет разбурен еще один куст, а зимой начнется освоение новых скважин. В перспективе планируется бурение 14-ти кустов.

Скважина-кормилица

Зимняя дорога на новое месторождение Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Трайгородско-Кондаковское станет форпостом еще для одного месторождения, Проточного. Соединится с ним коммуникациями, отсутствие которых в данный момент сдерживает развитие «соседа». Его геологические запасы нефти меньше, но оно тоже важно для компании.

В прошлом году на скважине 10 Р Проточного был выполнен ГРП. Мы получили рекордный дебит порядка 250 тонн нефти в сутки, — говорит Алексей Зудин. — Скважина до сих пор остается высокотоннажной и перспективной.

В этом году по зимнику на Проточное заехала буровая бригада. Летом здесь будет разбуриваться куст скважин.

— Зимой следующего года скучно нам не будет: предстоит освоить два куста на разных месторождениях, — говорит начальник цеха добычи нефти и газа №3. И добавляет: — Но мы к этому готовы.

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