Фильтры для инсты, стартап и поиск багов. Как томских школьников учат находить ошибки взрослых

21 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич

Как искать искать и правильно оформлять «баги» в технологическом продукте, как делать фильтры для инсты своими руками и как собрать стартап за два часа?

Об этом томские школьники узнали на серии мастер-классов, организованных весной этого года в рамках проекта «IT-Старт». Знакомство с реальностью проходило непосредственно в офисах ИТ-компаний, участвующих в проекте и на городских площадках.

В Sidenis школьникам рассказали, как сделать фильтры Instagram своими руками, в ENBISYS - о «пилотном проекте для Start’up за 2 часа», в I-Link - о веб-дизайне и проектировании интерфейсов, в ЦФТ - о нестандартных способах решения стандартных задач, в SibEDGE - о языке программирования Python для разработки Интернета вещей, в ТомскАСУпроект - о разработке игр на разных движках, в Palex - о прокачке компетенций, а в Connective Games - о 101 методе тестирования продуктов.

Наш корреспондент отправился на один из таких мастер-классов, чтобы увидеть все своими глазами.

Мастер-класс для учеников томских школ проводили специалисты компании Connective Games, специализирующейся на многопользовательских онлайн-играх. Обучение на базе Томского гуманитарного лицея. Группу из 20 школьников встретила QA engineer Connective Games Екатерина Жданова.

Она рассказала школьникам о том, какие испытания проходят приложения и сайты перед тем, как попасть к конечному пользователю. Екатерина отметила, что существует великое множество методов тестирования, но для мастер-класса она выбрала несколько прикладных вариантов: функциональное тестирование, тестирование верстки, кросс-платформенное тестирование и тестирование юзабилити (удобства использования).

«Тестирование — процесс исследования и испытания программного продукта, имеющее своей целью проверку соответствия между реальным поведением системы и её ожидаемым поведением. Целью является выявление несоответствий», — рассказывает Екатерина. Фото: Вячеслав Станкевич

«В ходе функционального тестирования необходимо проверять функции приложения, в числе которых авторизация, покупка, добавления товара в корзину и многое другое». Фото: Вячеслав Станкевич

Позитивное тестирование — когда тестер все делает так, как задумывали разработчики, негативное - в ходе которого все делается ровным счетом наоборот. В любом случае случае система должна оставаться стабильной и адекватно реагировать на любое действие пользователя. Фото: Вячеслав Станкевич

После рассказа об основных методах тестирования специалист Connective Games объясняет - что именно тестировщики называют ошибками, как правильно оформлять пойманный баг и что помогает им в работе.

Екатерина

Жданова QA engineer Connective Games В заголовке описывается краткая суть бага — поехала верстка, не работает кнопка. В описании нужно указать девайс, браузер, модель телефона. Далее необходимо описать шаги — что нужно сделать для того, чтобы эта ошибка повторилась. Если шагов нет, то ошибку исправить никто не сможет. Ошибка не считается ошибкой, если мы не можем ее воспроизвести. Также надо описать актуальный результат — что хотели получить и что получилось в итоге. Источники ожидаемого результата — техническое задание или спецификации. Еще один очень хороший помощник тестировщика — здравый смысл, вы будете иметь дело именно с ним.

Школьники подключаются к баг-трекеру, специальному сервису, помогающему собирать информацию об ошибках в одном месте, и приступают к работе над игрой, разработанной Connective Games, но еще не вышедшей официально.

Екатерина

Жданова QA engineer Connective Games Для меня самым главным было, чтобы дети оказались увлечены, нашли баги. Я боялась, что их уже нет, потому что мы очень долго разрабатываем игру. Спросила у менеджера, который занимается игрой: „Баги есть?“. Он ответил: „Нет“. Ну все, детям будет не интересно. А сейчас смотрю - баги все-таки есть! Ребятам интересно найти ошибку, зафиксировать ее, увидеть результат своей работы, это приятно. Я вижу, что есть интерес и оформлять, и найти, и попробовать поломать. Многие, кстати, ломали. И это здорово, потому что если такое произойдет с реальным пользователем, то это будет большим минусом для компании. Баги, которые нашли, мы передали разработчикам - они будут их исправлять.

Никита

Музыкин ученик гимназии №56 Я не знал, как реагировать на тему, когда нам в школе сказали — «100 и 1 метод тестирования». Сразу подумал о тестах: будут спрашивать знания. И я был приятно удивлен! Мысли, что я буду тестировать игры, конечно, были, так как в названии компании есть слово Game, но я посчитал это маловероятным. IT-сфера интересует меня уже давно. Как вариант, теперь я рассматриваю возможность пойти в тестировщики. А вообще хотел бы стать программистом

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вячеслав Станкевич

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