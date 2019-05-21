Комедия с элементами триллера и мистификации
Однажды три незнакомых друг с другом человека отправляются каждый по своим делам и пересекаются в одной точке. Их там никто не ждет, но и вырваться оттуда невозможно. Три абсолютно разных личности по воле злокозненного фатума оказываются в одних и тех же обстоятельствах. Что они предпримут, как сложатся их отношения?
Спектакль и смешит, и интригует, и заставляет задуматься. Кто-то увидит в нем философский подтекст, кого-то увлечет почти детективный сюжет, а кто-то просто посмеется над невероятными приключениями героев.
Режиссер-постановщик: Сергей АСТАХОВ
В ролях: Сергей АСТАХОВ, Ярослав БОЙКО, Андрей КАЙКОВ, Ольга БАЛЛЬ
Художник–сценограф и художник по костюмам: Юлия АКС
Кассы: 51-59-56, 51-61-95
Коллективные заявки: 51-44-69
Возможны изменения
По многочисленным просьбам зрителей!
Популярный писатель, блогер, драматург Евгений Гришковец с программой «Предисловие» - 26 мая на сцене Театра Драмы!
Вот как презентует свою новую работу сам автор: "Последние десять лет, начиная с 2008 года, я делаю и выпускаю один моноспектакль в три года. Это всегда очень особенная длительная и кропотливая работа. Но в наступившем году я наконец-то подошёл к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Я даже подумывал над тем, чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль.
Но как это обычно бывает… вдруг пришло странное и неожиданное решение… Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу. Я понял, что хочу и обязательно сделаю сценическое предисловие к книге.
Предисловие - в смысле предваряющее слово. И слово не написанное, а произнесённое.
Роман называется «Театр отчаяния или отчаянный театр». Эта объёмная книга написана, как биографическая история, но главным героем романа является не человек или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели.
То, что я задумал на сцене будет не творческим вечером. Не рассказом о том, как то весело, то сложно был написан роман…
Это будет спектакль под названием «Предисловие». В этом спектакле я постараюсь рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается.
А ещё я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность и то, чего почти тридцать лет на сцене не делал".
Предварительная продажа билетов:
- Театр Драмы (пл. Ленина, 4)
- ТРЦ "Изумрудный город" (пр. Комсомольский, 13б)
- ТЦ "СмайлCity" (ул. Учебная, 48)
- ТК "ЛЕНТА" (пр. Мира, 30)
- касса Центра Культуры ТГУ (пр. Ленина, 36)
- касса Дворца Зрелищ и Спорта (ул. Красноармейская, 126),
https://tomsk.kassy.ru/event/2-5017/hall/
Справки по телефону: 710-900.
Иллюзiонъ в двух частях
Инсценировка и постановка Андрея Черпина
Художники Мария Лука, Александр Мохов
Режиссёр по пластике Эдуард Соболь
Многие из нас полюбили рассказы О.Генри ещё в детстве. Но с годами это чувство не проходит. Весёлые и грустные, эти истории продолжают увлекать и занимать нас.
Герои О.Генри - миллионеры, ковбои, спекулянты, клерки, бандиты, финансисты, прачки, писатели, артисты, инженеры, пожарные – представители разных слоёв Америки, которых он хорошо узнал за свою, непростую, полную приключений жизнь. Сам О.Генри считал, что искусство повествования заключается в том, чтобы скрывать от слушателей все, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные не относящиеся к делу предметы.
В нашем спектакле вы познакомитесь с персонажами рассказов «Погребок и роза», «Алое платье», «Предвестники весны», «В ожидании автомобиля», «Меблированная комната» и некоторых других. Вы увидите, как они проходят кастинг на киностудии, как при случайной встрече пытаются выдать себя за других, как ищут потерянную любовь и многое другое. В спектакле сохранены ловкость конструкции, забавность сюжетных положений и развязок, сжатость и быстрота действия. Но, сменяя друг друга, перетекая из одного в другой, сопровождаемые музыкой, танцами, видеорядом, рассказы образуют некий общий мир образов. Реальность сплетается с мечтами, волнениями, переживаниями героев.
Автор инсценировки и режиссёр Андрей Черпин известен нашим зрителям по спектаклю «Роман с кокаином».Слово ИМАЖИНАРИЙ, использованное в названии, отчасти вам знакомо. Имидж (образ, изображение, отражение), имажинисты (нашумевшая школа в русской поэзии начала ХХ века). А сейчас появилась увлекательная игра с таким же названием.
В спектакле заняты: засл. арт. России Андрей Сидоров, Наталья Абрамова, Антон Антонов, Данила Дейкун, Олеся Казанцева, Артём Киселев, Владимир Козлов, Иван Лабутин, Екатерина Мельдер, Виталий Огарь, Елена Саликова, Андрей Самусев, Светлана Соболь, Татьяна Темная, Николай Терентьев, Вера Тютрина, Кирилл Филиппов Владислав Хрусталев, Елизавета Хрусталева, Ирина Шишлянникова.
12+
Продолжительность: 2:30
Лариса и купцы Русский вестерн по мотивам пьесы А.Н.Островского «Бесприданница» Режиссёр Александр Огарёв. Художник Николай Чернышев. На протяжении почти 150-летней жизни «Бесприданница» всегда была востребована. Она принадлежит к числу пьес Островского, пользующихся наибольшей любовью зрителей. Она ставилась во многих драматических театрах России, трижды экранизировалась. Многим знаком фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по этому произведению. И персонажи Островского, стиль их жизни как никогда «рифмуются» с происходящим в современной России. Не случайно в последней по времени экранизации сюжет произведения перенесен известным эстонским режиссером Андреасом Пуустусмаа из XIX века в наши дни, в современную Москву. Театры привлекает мастерство, с которым сделана пьеса, подробно разработанные характеры, увлекательный сюжет. Зритель встречает героиню в критический момент судьбы. Возвращение любимого — последнее обольщение, поманившее обманом счастье… Томская драма предлагает свою версию прочтения пьесы. В спектакле заняты: заслуженные артистки России Ольга Мальцева и Людмила Попыванова, артисты Екатерина Крыжановская, Олеся Латыпова, Антон Антонов, Артём Киселёв, Иван Лабутин, Вячеслав Радионов, Владислав Хрусталёв и другие.
Малыш и Карлсон, который живёт на крыше
Удивительные приключения
Автор: С.Прокофьева, М.Микаэлян (по мотивам повести А.Линдгрен "Малыш и Карлсон")
Режиссёр: Александр Загораев
Художник: Елена Сенатова
Помощник режиссера: Лариса Богданова
Продолжительность: 1ч. 45м.
Удивительная история, смешная и трогательная, которая расскажет детям о детях, взрослым о взрослых. История о внутреннем мире ребёнка и о том, что является для него самым важным.
Мы погрузимся в необыкновенный мир игры и воображения, в котором "мужчина в самом расцвете сил" помогает Малышу побороть свои страхи, "низводить домомучительницу", проучить начинающих воров и, самое главное, напомнить всем, что же такое детство!
Спектакль идёт с антрактом.
Что происходит, когда муж приводит домой любовницу? А когда жена любовника? А если это происходит одновременно? И что делать домработнице, поневоле втянутой в семейные интриги?
Пьеса написана Камолетти в лучших традициях комедии положений. Неожиданные повороты сюжета, тонкий юмор, виртуозно выписанные персонажи и понятные каждому ситуации делают «Матрёшку» одним из самых веселых, ярких и запоминающихся спектаклей нашего театра!
История, где причудливо переплетаются русская душа и французский юмор, испанская страсть и детская наивность. Неожиданности и хитросплетения, и, конечно же, нескончаемый смех в зале!
Устали от суеты? Приходите, получите праздник!
М. Агеев «Роман с кокаином» в одном действии.
Режиссёр, автор инсценировки и музыкального оформления: Андрей Черпин.
Художник: Александр Мохов.
Балетмейстер: Эдуард Соболь.
Как утверждает легенда, в начале 1930-х гг. В Париж в редакцию журнала «Числа» пришел из Константинополя увесистый пакет с рукописью, озаглавленной «Повесть с кокаином». Имя автора — М.Агеев — никому из сотрудников ничего не говорило. Критика встретила роман приветливо, хотя многие склонны были приписывать его авторство Бунину или молодому Набокову: настораживало виртуозное владение нового романиста языком и стилем. Но привкус загадки никогда еще не вредил хорошей литературе, тем более что М.Агеев бесследно исчез с литературного горизонта, оставив своим читателям произведение пронзительное, прекрасное и столь же таинственное, сколь и личность его автора.
В России «Роман с кокаином» появился уже после издательского бума начала перестройки. Книга завоевала огромную и непреходящую популярность, и была одним из первых текстов, появившихся в библиотеках Интернета и на пиратских дисках. Странным образом, без всякой «раскрутки», роман, написанный в 20-е годы в Париже, оказался близок и понятен российскому студенчеству 90-х.
М. Агеев - настоящее имя Марк Ле́ви (1898, Москва — 1973, Ереван) — русский писатель, филолог-германист, переводчик, советский внешнеторговый деятель.
«Роман с кокаином» – это исповедь молодого человека, жившего в Москве в годы до и после революции: сначала гимназиста, потом студента юридического факультета университета. В его записках тонкая грань разделяет любовь и порок, целомудрие и распутство. А увлечение кокаином приводит к тому, что герой мазохистски выставляет напоказ внутренние злые силы. Он совершает смертельно опасное путешествие, ведущее в глубины подсознания, наблюдает себя самого в различных стадиях воздействия наркотиков. И этот опыт ведёт не к свободе, а к страшному разрушению.
В спектакле заняты: засл.артисты.РФ Людмила Попыванова, Андрей Сидоров, засл. арт. Крыма Виктор Литвинчук, артисты Наталья Абрамова, Олеся Казанцева, Анна Кушнир, Людмила Маркова, Александрина Мерецкая, Антон Антонов, Артём Киселёв, Иван Лабутин, Вячеслав Радионов,Александр Рогозин, Владислав Хрусталёв.
Постреволюционный абсурд
В основу спектакля легли отрывки из пьес, рассказов, а также стихи ярчайшего представителя русского авангарда первой половины ХХ века, мастера эпатажа Даниила Хармса.
Постреволюционная реальность, представленная в постановке, настолько страшна и абсурдна, что главные героини спектакля предпочитают умереть, несмотря на огромное желание жить.
Продолжительность 1:10.
В спектакле заняты Дарья Омельченко, Светлана Задвинская, Александра Зеленская, Иван Лабутин, Владислав Хрусталев, Наталья Абрамова, Валерий Попов, Александр Горяинов.
Инсценировка и художественное оформление – Светлана Задвинская, Александра Зеленская, Дарья Омельченко при участии Дмитрия Гребенкина.
Руководитель постановки – Андрей Черпин.
Музыкальное оформление – Евгений Арзамасцев.
Балетмейстер – Екатерина Авдюшина.
Постановщик трюков – Сергей Макаров.
Художник по свету – Андрей Долгих.
Помощник режиссера – Сергей Равинский.
Все любят сказки, и взрослые и дети!
Пусть привычный мир наполнится чудесами и волшебством, красотой и дружбой, приключениями и смехом!
Кто бы мог подумать, но мрачный Крот решил жениться на волшебнице Цветочной страны и похитил её! Вместе с Пауком и Жуком, Крот заточил её в своём логове. И только маленькая отважная Дюймовочка решает помочь волшебнице. Но как она одолеет злодеев в одиночку? Кто ей поможет и чем закончится история?...
Школа хореографического искусства «Академия танца» приглашает вас окунуться в волшебный мир сказки и узнать, чем закончатся новые приключения Дюймовочки!
Ждём тебя, наш дорогой зритель!
Кто не знает "Чайки"? Истории, где все друг друга любят и не любят одновременно, а еще очень любят себя. Пьесы, где, на первый взгляд, ничего не происходит, но внутренне каждый персонаж меняется. Комедии, где, казалось бы, нет смешных ситуаций. Текста, где герои отчаянно ищут новые формы, но приходят к выводу, что важнее творить от души.
Загадочная и многослойная пьеса Антона Чехова притягивает режиссеров уже более 120 лет! Теперь она увлекла Дмитрия Гомзякова, актера и режиссера Томского ТЮЗа (3 года назад он поставил спектакль "Март").
- Чехов — гений, - уверен Дмитрий Гомзяков. - Он написал вневременную пьесу. Для каждой эпохи в "Чайке" найдутся свои темы и мотивы. Для меня это в первую очередь история про вечно сомневающегося художника в современном мире. Что сегодня считается искусством? Грани очень размыты, можно назвать им что угодно. "Звезды" КВН занимаются большим кино, записи рэп-баттлов набирают миллионы просмотров, а некоторые хорошие, снятые профессионалами, фильмы, проваливаются в прокате. Как к этому относиться? И ради чего я 13-й год занимаюсь театром? Много денег в нем не заработать, по популярности с захватывающим мир интернетом тоже не сравнить. Но все равно такой архаичный вид искусства, как театр, живет и привлекает художников. Почему? Я бы хотел вместе со зрителями поразмышлять на эту тему.
Режиссер: Андрей Сидоров.
Веселая, в стиле ретро комедия переносит нас в наивные, искренние, полные предчувствия счастья, 30-е годы. Лето, дача…Кто-то отдыхает, кто-то проектирует новую дорогу, а кто-то безумно влюблен! Но влюбленных не один, а целых трое... Но интрига совсем не в этом, а в том, что Маня, молодая актриса, сводящая с ума всех обитателей дачного поселка, получила новую главную роль...