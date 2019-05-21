По многочисленным просьбам зрителей!

Популярный писатель, блогер, драматург Евгений Гришковец с программой «Предисловие» - 26 мая на сцене Театра Драмы!

Вот как презентует свою новую работу сам автор: "Последние десять лет, начиная с 2008 года, я делаю и выпускаю один моноспектакль в три года. Это всегда очень особенная длительная и кропотливая работа. Но в наступившем году я наконец-то подошёл к завершению написания романа «Театр отчаяния или отчаянный театр». Над этой книгой я работаю уже третий год и она вытеснила все другие замыслы и идеи. Я даже подумывал над тем, чтобы не делать и не выпускать в наступившем году новый спектакль.

Но как это обычно бывает… вдруг пришло странное и неожиданное решение… Родился сценический образ предисловия к тому роману, который я сейчас пишу. Я понял, что хочу и обязательно сделаю сценическое предисловие к книге.

Предисловие - в смысле предваряющее слово. И слово не написанное, а произнесённое.

Роман называется «Театр отчаяния или отчаянный театр». Эта объёмная книга написана, как биографическая история, но главным героем романа является не человек или не столько человек, как призвание, движущее и ведущее человека к непонятой человеку цели.

То, что я задумал на сцене будет не творческим вечером. Не рассказом о том, как то весело, то сложно был написан роман…

Это будет спектакль под названием «Предисловие». В этом спектакле я постараюсь рассказать о самом таинственном процессе возникновения литературы и литературного образа, который появляется из фактической биографии и из истории повседневности. Этот спектакль будет во многом посвящён чудесному и при этом очень тревожному, а порой и страшному процессу воспоминаний. Я хочу на сцене рассказать и показать то, что происходит с человеком, уходящим в прошлое… Каким он в свои воспоминания уходит, а каким возвращается.

А ещё я хочу сделать на сцене то, с чего я когда-то начинал свою сценическую деятельность и то, чего почти тридцать лет на сцене не делал".

Предварительная продажа билетов:

- Театр Драмы (пл. Ленина, 4)

- ТРЦ "Изумрудный город" (пр. Комсомольский, 13б)

- ТЦ "СмайлCity" (ул. Учебная, 48)

- ТК "ЛЕНТА" (пр. Мира, 30)

- касса Центра Культуры ТГУ (пр. Ленина, 36)

- касса Дворца Зрелищ и Спорта (ул. Красноармейская, 126),

https://tomsk.kassy.ru/event/2-5017/hall/

Справки по телефону: 710-900.