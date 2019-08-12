«The King Has Returned»
История об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, возвращается на большие экраны в новом зрелищном художественном фильме Disney «Король Лев»!
Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистично.
Режиссёр Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира.
Это сказочная история о том, как гномик Кнопкин подружился с Солнышком.
Вместе со сказочным героем дети отправятся вслед за Солнышком и узнают, куда оно исчезает ночью. Любопытный гномик проделывает дальний и непростой путь, который позволяет ему узнать много нового и удивительного о Космосе. Ребята вместе с ним побывают на северном полюсе, увидят полярное сияние, узнают, как находить на небе знаменитую Полярную звезду, получат представления о Солнце, звёздах, кометах и Млечном Пути. Это шоу рассчитано на дошкольников и детей младших классов.
Приглашаем вас на полнокупольное шоу с трёхмерной анимацией для семейного просмотра.
Вы совершите виртуальное путешествие в пространстве и времени. Перенесётесь на миллиарды лет назад, узнаете, что было при зарождении нашей Вселенной, как образовались звёзды
и планеты, какая связь между небесными катастрофами и происхождением жизни на Земле. Кроме того, вы станете свидетелями вспышки сверхновой в 1006 году и взрыва Тунгусского космического тела в 1908 году…
Возрастная аудитория: 8+
Сказочный сюжет, анимация, оригинальные графика и музыкальное оформление этой программы, помогающей детям от 4 до 7 лет получить первоначальные представления и знания об окружающем мире, делают её доступной и интересной.
Любознательные «почемучки» смогут узнать ответы на многие важные вопросы: «Почему Солнышко появляется в одной стороне, а исчезает в другой? Почему наступают день и ночь? Или почему Земля вращается?».
Возрастная аудитория: от 4 до 7 лет.
Мы привыкли к неизменности и спокойствию звёздного неба над головой – звёзды, которые видим мы, видели и наши далёкие предки.
Но если посмотреть на Вселенную в рентгеновских лучах и гамма-лучах, мы увидим быстрые, мощные, иногда катастрофические процессы – взрывы сверхновых, рождение пульсаров и нейтронных звёзд, столкновения и взаимодействия галактик. Наблюдая именно такие процессы в современных наземных и орбитальных обсерваториях, человечество стремится лучше понять законы, управляющие этой беспокойной Вселенной.
Возрастная аудитория: средние классы и старше.
Наш фильм перенесет вас в фантастический и безграничный мир звезд с яркими туманностями и галактиками, звездными скоплениями и удивительными кометами! Окунитесь в увлекательные истории вместе с любознательным Дракончиком Вудиком и узнайте, какое место мы занимаем в большой-большой Вселенной!
Отправьтесь в удивительное странствие с веселым Дракончиком Вудиком, который путешествует по Вселенной в поисках фантастических приключений.
Возрастная аудитория: 0+
Полнокупольный фильм Фантом Вселенной расскажет о поиске темной материи - от Большого взрыва до попыток ее открытия на Большом адронном коллайдере CERN (Европейский центр ядерных исследований).
Фильм начинается с первых намеков на призрачную субстанцию глазами Фрица Цвикки, ученого, который придумал термин «темная материя». Вы увидите хореографию звезд в галактике Андромеды, скорости которых измерила Вера Рубин, а затем попадете глубоко под землю, чтобы увидеть самый чувствительный детектор темной материи на Земле, размещенный в бывшем золотом руднике. Оттуда вы отправитесь через пространство и время к Большому адронному коллайдеру, находящемуся на грание Швейцарии и Франции, и увидите своими глазами столкновения элементарных частиц.
Этот фильм был удостоен награды за выдающееся и инновационное производство на Международном фестивале полнокупольных фильмов.
Он демонстрируется в 460 планетариях в 65 странах на 21 языке и его видели более 4 миллионов человек.
Григорий Остер
Котёнок по имени Гав
Сказка
Режиссер - заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов
Художник - заслуженный работник культуры России Любовь Петрова
Котенок с необычным именем Гав постоянно попадает в нелепые ситуации и находит приключения. Однако он уверен, что необходимо идти навстречу неприятностям, иначе жизнь не будет такой интересной. А еще он знает, как правильно делить сосиски, зачем нужен тайный язык и почему бояться грозы нужно на чердаке и обязательно вместе с лучшим другом – щенком Шариком.
Продолжительность: 50 минут, без антракта
Увлекательное познавательное шоу позволит перенестись вслед за стартующей космической ракетой в космос и узнать, как живут и работают космонавты на орбитальной станции, что такое перегрузка и невесомость, и как с помощью космической техники изучаются Земля, Луна и другие планеты Солнечной системы.
Возрастная аудитория: 3-6 класс.
Предлагаем совершить незабываемое путешествие на родину Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского в деревню Татьяновка Шегарского района Томской области.
Именно здесь 94 года назад родился великий актер, оставивший значительный след в отечественном кинематографе. Современники называли его первым интеллектуальным актером советского кино. Запомнился он ролями во многих фильмах, среди которых: «Солдаты», «Гамлет» и легендарная комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».
В ходе туристического маршрута гости посетят музей-комнату Иннокентия Смоктуновского в Татьяновке. Смогут сфотографироваться на память на берегу реки Мура, в том самом месте, где Смоктуновский любил наслаждаться красотой местных пейзажей. В программе также посещение Краеведческого музея в Мельниково.
В Татьяновке нас встретит одноэтажный деревянный домик. Внутри часть его стилизована под традиционную русскую избу с лавками и старинной печью. Попадая туда, чувствуешь, что оказался в памятном прошлом, в той далекой самобытной России.
Вторая часть дома хранит личные вещи и предметы быта, принадлежавшие актеру. Собраны самые разнообразные экспонаты – посуда, галстук, различные документы, в том числе свидетельство о рождении, награды, фотографии. Большие фотоальбомы содержат интересные факты из биографии актера. Тут же редкие фотоснимки со спектаклей, афиши, программки и коллекция видеофильмов. Особенно гордятся местные музейные работники детской библией на пластинке, записанной актером в конце 1980-х в студии фирмы «Мелодия».
После подробного знакомства с экспозицией выйдем во двор. Там расположен бюст актера, а чуть дальше, на том самом месте, где когда-то стоял дом семьи Смоктуновского мы увидим мемориальный камень.
Сотрудники областного Дома искусств не так давно доставили в Томск из Москвы личные вещи Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Предметы томскому учреждению подарила дочь артиста Мария Иннокентьевна. На экскурсии в деревне Татьяновка мы станем первыми, кто увидит эти предметы. Среди них: письмо Смоктуновского родным, отправленное жене и дочери из Вашингтона в Москву, веер, именной декоративный нож для бумаги с надписью «Спасибо за Гамлета!», сувенирный кубок фонда Смоктуновского, запонки с кенгуру, декоративная брошь, парадная белая рубаха и многие другие вещи.
На обратном пути заедем в село Мельниково. Там нас ждет посещение местного краеведческого музея с выставками: «Из глубины веков» (палеонтологическая коллекция), «Крестьянский быт», «История села Богородское», «Солдаты Великой Победы», «Природа Шегарского района», «И.М. Смоктуновский – великий актёр и наш земляк».
Важная информация для туристов:
- стоимость поездки – 650 р. с человека. В стоимость входит посещение вышеперечисленных музеев, проезд, услуги гида;
- экскурсии проходят еженедельно по пятницам;
- транспорт отправляется от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10) в 10:00;
- записаться на экскурсию необходимо заранее по телефону: 8 (3822) 528-348 (ОГАУК Дом искусств);
- экскурсия состоится при условии, если наберется группа не менее 6 человек. В случае недобора поездка переносится на будущую неделю.
В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попадают в Огненную страну. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 100. Большой МУЛЬТпраздник!» — в кинотеатрах с 20 июля!
Маленький сирота Реми в 10-летнем возрасте попадает к пожилому бродячему артисту и отправляется в захватывающее путешествие по Франции XIX века. Реми учится зарабатывать на хлеб пением, заводит дружбу с верными спутниками-животными, а также раскрывает тайну своего происхождения.
Украина, 2018
мультфильм
Продолжительность: 85 мин.
Режиссер: Олег Маламуж
В главных ролях:
Надежда Дорофеева
Алексей Завгородний
Евгений Малуха
Сергей Притула
Юрий Горбунов
Олег Михайлюта
Николай Боклан
Маша Ефросинина
Егор Крутоголов
Евгений Гашенко
Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.
15 августа – традиционный городской концерт, предваряющий фестиваль авторской песни “Томский перекрёсток”!
Специальные гости фестиваля в специальной программе на сцене Дворца творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17). Классика и современность, взгляд на мелодику и поэзию от нескольких поколений бардов.
Участники:
- Павел Фахртдинов (Москва)
- Александр Перов-старший и Александр Перов-младший (Москва)
- Игорь Малыгин (Ярославль)
- Дуэт «Мы» (Кемерово)
Начало концерта в 19.00.
Стоимость билетов: 250–500 рублей
Купить: https://tomsk.kassy.ru/event/2–5665/hall/
или в городских точках продаж kassy.ru
Дополнительная информация: 8 (3822) 633–263
Об артистах:
Павел Фахртдинов – настоящая звезда в современном течении авторской песни. Его гастрольный график расписан по всей России от Калининграда до Владивостока и по ближнему и дальнему зарубежью от Казахстана до США. Он желанный гость на множестве фестивалей от знаменитой Груши до модной “Дикой мяты”. Он смело экспериментирует с жанрами от фолка до рэпа, от джаза и босса-новыдо современного альтернативного рока. Среди его творческих соратников как барды-корифеи Виктор Берковский и Алексей Иващенко, так и современные артисты от Алексея Вдовина до Псоя Короленко.
Александр Перов за более чем 40 лет творческого пути заслужил статус одного из самых стабильных и самобытных авторов среди апологетов классической бардовской песни. Впервые вышел на сцену как автор-исполнитель в далеком 1976-м, будучи еще юным студентом. Вдохновленное прослушиванием магнитофонных записей Окуджавы, Визбора, Кукина, Луферова, творчество Перова быстро получило признание и было отмечено множеством лауреатских званий на фестивалях по всему СССР. Объездив в качестве журналиста всю Россию и множество стран мира, Александр многие из этих впечатлений вкладывает в свои песни.
Компанию Александру Перову на сцене 15 августа составит его сын – Александр Перов-младший. Талантливый музыкант, тяготеющий больше к джазу, регги и этно музыке Перов-младший чрезвычайно деликатно и стилистически безукоризненно обогащает мелодику и гармонию авторских песен своего отца.
Игорь Малыгин – автор невесомых и лиричных песен, которых больше ни от кого не услышишь. Талант барда из Ярославля отмечен множеством авторитетных фестивалей от московского “Здравствуйте, люди!” до обязательной Груши. Обладатель очень редкой профессии иконописца Игорь в своих песнях умеет воплощать в стихи и мелодии самые тонкие материи.
Дуэт «Мы» – это Алла Радзивилова и Алексей Кузин. Активные гастролеры, побывавшие с концертами во многих городах не только Сибири, но и всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья, лауреаты многих фестивалей авторской песни. Выступления Аллы и Алексея – это всегда душевное и тонкое исполнение, сочетание проникновенности и веселого настроя.
В репертуаре дуэта как песни собственно Алексея Кузина, так и других сибирских бардов: томичей Игоря Иванова и Федора Горковенко, Романа Ицкова (Кемерово), а также песни всем известных авторов Елены Фроловой, Анатолия Киреева, Сергея Никитина и других.
Ваш ребенок юный блогер?
Приглашаем на встречу с Михаилом Чолокоглы. В YouTube он известен как "Канал КОТА", имеющий более ☝ 300 тыс подписчиков. Круто, правда? Будет ооочень много полезного и интересного!
Блогер расскажет о себе, поделится секретами и историей успеха, а еще игры, съемки и масса живого общения.
Приходите сами и приводите друзей ✌ Контакты для записи: 89528960432 (WhatsApp)
Вход: 300 рублей для ребенка, сопровождающий бесплатно.
В августе к нам в Томск из самой Франции приедут организаторы и создатели международного кинофестиваля "Одна страна - Один фильм" и проекта «Better World Project» - «Изменим МИР к лучшему»: Винсент Шабрийа (Франция) и Шуцин Хуан (Тайвань). Эти люди делают великое дело, пытаясь сплотить разные культуры по всему миру посредством кино. С 15 по 18 августа они посетят со своей программой Томск, проведут мастер-классы и «кино-мастерские», покажут короткометражные фильмы на иностранных языках, и все для того, чтобы поделиться своей культурой и познакомиться с нашей.
?ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЙТИ?
Приходите и погружайтесь в другую культуру и кино вместе с нами!
ПРОГРАММА ПРОЕКТА
15 АВГУСТА (ЧТ)
Мастер-класс о продвижении фильма на кинофестивале
15 АВГУСТА (ЧТ)
Показ фильмов различной тематики для детей
16 АВГУСТА (ПТ)
Мастер-класс о кино и режиссуре
16 АВГУСТА (ПТ)
Показ фильмов для подростков
17 АВГУСТА (СБ)
Кино-мастерская для молодых людей
18 АВГУСТА (ВС)
Развивающие игры с детьми
18 АВГУСТА (ВС)
Показ Фильмов для широкой аудитории с последующим чаепитием
В ГОРОДСКОМ САДУ состоится II городской фестиваль «МИР ТАНЦА. CITY»
Что будет:
✔35 бесплатных танцевальных мастер-классов, от топовых студий нашего города
✔5 часовой танцевальный концерт на главной сцене
✔Кавер-группа MEGAMIX
✔8 танцевальных площадок
✔2 детские площадки
✔Воздушные гимнасты
✔Подарки от партнёров фестиваля
Также следите за нами в инстаграмме @mirdancetomsk
Вход свободный!
Приходи! Будет танцевально!
Австралия, США, 2019
приключение
Продолжительность: 102 мин.
Режиссер: Джеймс Бобин
В главных ролях:
Изабела Монер
К’Орианка Килчер
Бенисио Дель Торо
Ева Лонгория
Дэнни Трехо
Майкл Пенья
Эухенио Дербес
Джеффри Уолберг
Темуэра Моррисон
Мадлен Мэдден
Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…