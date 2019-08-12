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18 мероприятий недели в Томске

12 августа 2019 - 18 августа 2019
Король Лев

«The King Has Returned»

История об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, возвращается на большие экраны в новом зрелищном художественном фильме Disney «Король Лев»!

Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистично.

Режиссёр Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира.

расписание
Куда исчезло Солнышко?

Это сказочная история о том, как гномик Кнопкин подружился с Солнышком.

Вместе со сказочным героем дети отправятся вслед за Солнышком и узнают, куда оно исчезает ночью. Любопытный гномик проделывает дальний и непростой путь, который позволяет ему узнать много нового и удивительного о Космосе. Ребята вместе с ним побывают на северном полюсе, увидят полярное сияние, узнают, как находить на небе знаменитую Полярную звезду, получат представления о Солнце, звёздах, кометах и Млечном Пути. Это шоу рассчитано на дошкольников и детей младших классов.

расписание
Рождение и жизнь во Вселенной

Приглашаем вас на полнокупольное шоу с трёхмерной анимацией для семейного просмотра.

Вы совершите виртуальное путешествие в пространстве и времени. Перенесётесь на миллиарды лет назад, узнаете, что было при зарождении нашей Вселенной, как образовались звёзды

и планеты, какая связь между небесными катастрофами и происхождением жизни на Земле. Кроме того, вы станете свидетелями вспышки сверхновой в 1006 году и взрыва Тунгусского космического тела в 1908 году…

Возрастная аудитория: 8+

расписание
Звездные друзья зайчонка Тафика

Сказочный сюжет, анимация, оригинальные графика и музыкальное оформление этой программы, помогающей детям от 4 до 7 лет получить первоначальные представления и знания об окружающем мире, делают её доступной и интересной.

Любознательные «почемучки» смогут узнать ответы на многие важные вопросы: «Почему Солнышко появляется в одной стороне, а исчезает в другой? Почему наступают день и ночь? Или почему Земля вращается?».

Возрастная аудитория: от 4 до 7 лет.

расписание
Полнокупольная программа "Неистовая Вселенная"

Мы привыкли к неизменности и спокойствию звёздного неба над головой – звёзды, которые видим мы, видели и наши далёкие предки.

Но если посмотреть на Вселенную в рентгеновских лучах и гамма-лучах, мы увидим быстрые, мощные, иногда катастрофические процессы – взрывы сверхновых, рождение пульсаров и нейтронных звёзд, столкновения и взаимодействия галактик. Наблюдая именно такие процессы в современных наземных и орбитальных обсерваториях, человечество стремится лучше понять законы, управляющие этой беспокойной Вселенной.


Возрастная аудитория: средние классы и старше.

расписание
Полнокупольная программа "Невероятные приключения Дракоши"

Наш фильм перенесет вас в фантастический и безграничный мир звезд с яркими туманностями и галактиками, звездными скоплениями и удивительными кометами! Окунитесь в увлекательные истории вместе с любознательным Дракончиком Вудиком и узнайте, какое место мы занимаем в большой-большой Вселенной!

Отправьтесь в удивительное странствие с веселым Дракончиком Вудиком, который путешествует по Вселенной в поисках фантастических приключений.

Возрастная аудитория: 0+

расписание
Полнокупольная программа " Фантом Вселенной"

Полнокупольный фильм Фантом Вселенной расскажет о поиске темной материи - от Большого взрыва до попыток ее открытия на Большом адронном коллайдере CERN (Европейский центр ядерных исследований).

Фильм начинается с первых намеков на призрачную субстанцию глазами Фрица Цвикки, ученого, который придумал термин «темная материя». Вы увидите хореографию звезд в галактике Андромеды, скорости которых измерила Вера Рубин, а затем попадете глубоко под землю, чтобы увидеть самый чувствительный детектор темной материи на Земле, размещенный в бывшем золотом руднике. Оттуда вы отправитесь через пространство и время к Большому адронному коллайдеру, находящемуся на грание Швейцарии и Франции, и увидите своими глазами столкновения элементарных частиц.

Этот фильм был удостоен награды за выдающееся и инновационное производство на Международном фестивале полнокупольных фильмов.

Он демонстрируется в 460 планетариях в 65 странах на 21 языке и его видели более 4 миллионов человек.

расписание
Котёнок по имени Гав

Григорий Остер
Котёнок по имени Гав
Сказка

Режиссер - заслуженный деятель искусств России Юрий Пахомов
Художник - заслуженный работник культуры России Любовь Петрова

Котенок с необычным именем Гав постоянно попадает в нелепые ситуации и находит приключения. Однако он уверен, что необходимо идти навстречу неприятностям, иначе жизнь не будет такой интересной. А еще он знает, как правильно делить сосиски, зачем нужен тайный язык и почему бояться грозы нужно на чердаке и обязательно вместе с лучшим другом – щенком Шариком.

Продолжительность: 50 минут, без антракта

расписание
Космонавтика для детей, полнокупольная программа

Увлекательное познавательное шоу позволит перенестись вслед за стартующей космической ракетой в космос и узнать, как живут и работают космонавты на орбитальной станции, что такое перегрузка и невесомость, и как с помощью космической техники изучаются Земля, Луна и другие планеты Солнечной системы.

Возрастная аудитория: 3-6 класс.

расписание
Экскурсионный маршрут «Татьяновка: родина сибирского Гамлета»

Предлагаем совершить незабываемое путешествие на родину Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского в деревню Татьяновка Шегарского района Томской области.

Именно здесь 94 года назад родился великий актер, оставивший значительный след в отечественном кинематографе. Современники называли его первым интеллектуальным актером советского кино. Запомнился он ролями во многих фильмах, среди которых: «Солдаты», «Гамлет» и легендарная комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

В ходе туристического маршрута гости посетят музей-комнату Иннокентия Смоктуновского в Татьяновке. Смогут сфотографироваться на память на берегу реки Мура, в том самом месте, где Смоктуновский любил наслаждаться красотой местных пейзажей. В программе также посещение Краеведческого музея в Мельниково.

В Татьяновке нас встретит одноэтажный деревянный домик. Внутри часть его стилизована под традиционную русскую избу с лавками и старинной печью. Попадая туда, чувствуешь, что оказался в памятном прошлом, в той далекой самобытной России.

Вторая часть дома хранит личные вещи и предметы быта, принадлежавшие актеру. Собраны самые разнообразные экспонаты – посуда, галстук, различные документы, в том числе свидетельство о рождении, награды, фотографии. Большие фотоальбомы содержат интересные факты из биографии актера. Тут же редкие фотоснимки со спектаклей, афиши, программки и коллекция видеофильмов. Особенно гордятся местные музейные работники детской библией на пластинке, записанной актером в конце 1980-х в студии фирмы «Мелодия».

После подробного знакомства с экспозицией выйдем во двор. Там расположен бюст актера, а чуть дальше, на том самом месте, где когда-то стоял дом семьи Смоктуновского мы увидим мемориальный камень.

Сотрудники областного Дома искусств не так давно доставили в Томск из Москвы личные вещи Народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Предметы томскому учреждению подарила дочь артиста Мария Иннокентьевна. На экскурсии в деревне Татьяновка мы станем первыми, кто увидит эти предметы. Среди них: письмо Смоктуновского родным, отправленное жене и дочери из Вашингтона в Москву, веер, именной декоративный нож для бумаги с надписью «Спасибо за Гамлета!», сувенирный кубок фонда Смоктуновского, запонки с кенгуру, декоративная брошь, парадная белая рубаха и многие другие вещи.

На обратном пути заедем в село Мельниково. Там нас ждет посещение местного краеведческого музея с выставками: «Из глубины веков» (палеонтологическая коллекция), «Крестьянский быт», «История села Богородское», «Солдаты Великой Победы», «Природа Шегарского района», «И.М. Смоктуновский – великий актёр и наш земляк».

Важная информация для туристов:

- стоимость поездки – 650 р. с человека. В стоимость входит посещение вышеперечисленных музеев, проезд, услуги гида;

- экскурсии проходят еженедельно по пятницам;

- транспорт отправляется от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10) в 10:00;

- записаться на экскурсию необходимо заранее по телефону: 8 (3822) 528-348 (ОГАУК Дом искусств);

- экскурсия состоится при условии, если наберется группа не менее 6 человек. В случае недобора поездка переносится на будущую неделю.

расписание
Мульт в кино. Выпуск 100. Большой МУЛЬТпраздник!

В новом выпуске Лисичка и Соня устраивают конкурс красоты, а волшебницы из «Сказочного патруля» попадают в Огненную страну. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Дракоша Тоша», «Планета Ай», «Четверо в кубе» и «Лео и Тиг». «МУЛЬТ в кино. Выпуск 100. Большой МУЛЬТпраздник!» — в кинотеатрах с 20 июля!

расписание
Приключения Реми

Маленький сирота Реми в 10-летнем возрасте попадает к пожилому бродячему артисту и отправляется в захватывающее путешествие по Франции XIX века. Реми учится зарабатывать на хлеб пением, заводит дружбу с верными спутниками-животными, а также раскрывает тайну своего происхождения.

расписание
Руслан и Людмила: Перезагрузка

Украина, 2018
мультфильм

Продолжительность: 85 мин.

Режиссер: Олег Маламуж

В главных ролях:
Надежда Дорофеева
Алексей Завгородний
Евгений Малуха
Сергей Притула
Юрий Горбунов
Олег Михайлюта
Николай Боклан
Маша Ефросинина
Егор Крутоголов
Евгений Гашенко

Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

расписание
Концерт авторской песни. Павел Фахртдинов, Александр Перов, Игорь Малыгин

15 августа – традиционный городской концерт, предваряющий фестиваль авторской песни “Томский перекрёсток”!

Специальные гости фестиваля в специальной программе на сцене Дворца творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17). Классика и современность, взгляд на мелодику и поэзию от нескольких поколений бардов.

Участники:

- Павел Фахртдинов (Москва)

- Александр Перов-старший и Александр Перов-младший (Москва)

- Игорь Малыгин (Ярославль)

- Дуэт «Мы» (Кемерово)

Начало концерта в 19.00.

Стоимость билетов: 250–500 рублей

Купить: https://tomsk.kassy.ru/event/2–5665/hall/
или в городских точках продаж kassy.ru

Дополнительная информация: 8 (3822) 633–263

Об артистах:

Павел Фахртдинов – настоящая звезда в современном течении авторской песни. Его гастрольный график расписан по всей России от Калининграда до Владивостока и по ближнему и дальнему зарубежью от Казахстана до США. Он желанный гость на множестве фестивалей от знаменитой Груши до модной “Дикой мяты”. Он смело экспериментирует с жанрами от фолка до рэпа, от джаза и босса-новыдо современного альтернативного рока. Среди его творческих соратников как барды-корифеи Виктор Берковский и Алексей Иващенко, так и современные артисты от Алексея Вдовина до Псоя Короленко.

Александр Перов за более чем 40 лет творческого пути заслужил статус одного из самых стабильных и самобытных авторов среди апологетов классической бардовской песни. Впервые вышел на сцену как автор-исполнитель в далеком 1976-м, будучи еще юным студентом. Вдохновленное прослушиванием магнитофонных записей Окуджавы, Визбора, Кукина, Луферова, творчество Перова быстро получило признание и было отмечено множеством лауреатских званий на фестивалях по всему СССР. Объездив в качестве журналиста всю Россию и множество стран мира, Александр многие из этих впечатлений вкладывает в свои песни.

Компанию Александру Перову на сцене 15 августа составит его сын – Александр Перов-младший. Талантливый музыкант, тяготеющий больше к джазу, регги и этно музыке Перов-младший чрезвычайно деликатно и стилистически безукоризненно обогащает мелодику и гармонию авторских песен своего отца.

Игорь Малыгин – автор невесомых и лиричных песен, которых больше ни от кого не услышишь. Талант барда из Ярославля отмечен множеством авторитетных фестивалей от московского “Здравствуйте, люди!” до обязательной Груши. Обладатель очень редкой профессии иконописца Игорь в своих песнях умеет воплощать в стихи и мелодии самые тонкие материи.

Дуэт «Мы» – это Алла Радзивилова и Алексей Кузин. Активные гастролеры, побывавшие с концертами во многих городах не только Сибири, но и всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья, лауреаты многих фестивалей авторской песни. Выступления Аллы и Алексея – это всегда душевное и тонкое исполнение, сочетание проникновенности и веселого настроя.

В репертуаре дуэта как песни собственно Алексея Кузина, так и других сибирских бардов: томичей Игоря Иванова и Федора Горковенко, Романа Ицкова (Кемерово), а также песни всем известных авторов Елены Фроловой, Анатолия Киреева, Сергея Никитина и других.

расписание
Blogger Day

Ваш ребенок юный блогер?

Приглашаем на встречу с Михаилом Чолокоглы. В YouTube он известен как "Канал КОТА", имеющий более ☝ 300 тыс подписчиков. Круто, правда? Будет ооочень много полезного и интересного!

Блогер расскажет о себе, поделится секретами и историей успеха, а еще игры, съемки и масса живого общения.

Приходите сами и приводите друзей ✌ Контакты для записи: 89528960432 (WhatsApp)

Вход: 300 рублей для ребенка, сопровождающий бесплатно.

расписание
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ В ТОМСКЕ

В августе к нам в Томск из самой Франции приедут организаторы и создатели международного кинофестиваля "Одна страна - Один фильм" и проекта «Better World Project» - «Изменим МИР к лучшему»: Винсент Шабрийа (Франция) и Шуцин Хуан (Тайвань). Эти люди делают великое дело, пытаясь сплотить разные культуры по всему миру посредством кино. С 15 по 18 августа они посетят со своей программой Томск, проведут мастер-классы и «кино-мастерские», покажут короткометражные фильмы на иностранных языках, и все для того, чтобы поделиться своей культурой и познакомиться с нашей.

?ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЙТИ?

  • Данный проект является частью благотворительной программы, созданной во имя великой цели объединения и знакомства людей разных культур, поэтому вход и участие в проекте АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫ для всех желающих!
  • Это незаменимая возможность культурного обмена для тех кто не владеет иностранными языками, а так же неплохая практика для тех, кто осваивает или уже освоил их!
  • Мероприятие в Томске проводится только один раз и только в это время, так что это единственный уникальный шанс посетить его!
  • На КАЖДОМ мероприятии будет присутствовать ПЕРЕВОДЧИК!
  • Знание иностранного языка совсем не обязательно!

Приходите и погружайтесь в другую культуру и кино вместе с нами!

ПРОГРАММА ПРОЕКТА

15 АВГУСТА (ЧТ)
Мастер-класс о продвижении фильма на кинофестивале

  • Педагог: Винсент Шабрийа (Франция)
  • Для всех желающих без возрастных ограничений
  • Стоимость: бесплатно
  • Время: 14:30 - 16:00

15 АВГУСТА (ЧТ)
Показ фильмов различной тематики для детей

  • Режиссер: Винсент Шабрийа (Франция)
  • Для детей 5-10 лет
  • Стоимость: бесплатно
  • Время: 17:00 - 19:00
  • Знание языка не обязательно

16 АВГУСТА (ПТ)
Мастер-класс о кино и режиссуре

  • Педагог: Винсент Шабрийа (Франция)
  • Для всех желающих без возрастных ограничений
  • Стоимость: бесплатно
  • Время: 18:00-20:00


16 АВГУСТА (ПТ)
Показ фильмов для подростков

  • Режиссер: Винсент Шабрийа (Франция)
  • Для молодых людей 11-18 лет
  • Стоимость: бесплатно
  • Время: 14:00 - 17:00

17 АВГУСТА (СБ)
Кино-мастерская для молодых людей

  • Педагог: Винсент Шабрийа (Франция)
  • Для молодых людей 9-16 лет
  • Стоимость: бесплатно
  • Время: 12:00 - 16:00

18 АВГУСТА (ВС)
Развивающие игры с детьми

  • Педагог: Шуцин Хуан (Тайвань)
  • Для детей 4-5 лет
  • Стоимость: бесплатно
  • Время: 11:00 - 13:00
  • Знание иностранного языка не обязательно

18 АВГУСТА (ВС)
Показ Фильмов для широкой аудитории с последующим чаепитием

  • Организаторы: Винсент Шабрийа (Франция) Шуцин Хуан (Тайвань)
  • Для всех желающих, без возрастных ограничений
  • Стоимость: бесплатно
  • Время: 14:00 - 18:00
  • знание иностранного языка не обязательно

  • Цель проекта заключается в объединении культур всего мира, для того чтобы лучше понять друг друга, и совместными усилиями сделать мир лучше! Надеемся вы поможете нам в ее осуществлении.
  • АДРЕС: Школа музыки, театра и кино «Виртуозы», ул. Герцена, 10 левое крыло, 3 этаж.
  • ПОДРОБНЕЕ: https://vk.com/movie_fest-mezhdunarodnyi-kinofestival-odna-strana-odin-film
расписание
"Мир танца. City – II" городской танцевальный фестиваль

В ГОРОДСКОМ САДУ состоится II городской фестиваль «МИР ТАНЦА. CITY»
Что будет:

✔35 бесплатных танцевальных мастер-классов, от топовых студий нашего города
✔5 часовой танцевальный концерт на главной сцене
✔Кавер-группа MEGAMIX
✔8 танцевальных площадок
✔2 детские площадки
✔Воздушные гимнасты
✔Подарки от партнёров фестиваля

Также следите за нами в инстаграмме @mirdancetomsk

Вход свободный!
Приходи! Будет танцевально!

расписание
Дора и Затерянный город

Австралия, США, 2019
приключение

Продолжительность: 102 мин.

Режиссер: Джеймс Бобин

В главных ролях:
Изабела Монер
К’Орианка Килчер
Бенисио Дель Торо
Ева Лонгория
Дэнни Трехо
Майкл Пенья
Эухенио Дербес
Джеффри Уолберг
Темуэра Моррисон
Мадлен Мэдден

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

расписание